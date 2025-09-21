Μία ακόμη άνετη νίκη για τον Ολλανδό, ο οποίος όπως στη Μόντσα έτσι και στο Μπακού έκανε… βόλτα για να πάρει την 1η θέση.

Με μία εμφάνιση που θύμισε 2023, ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν με άνεση και έφτασε τις 67 νίκες καριέρας, όλες με τη Red Bull Racing. O Ολλανδός πήρε πρώτος την καρό σημαία με διαφορά 14 δλ από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ και πλέον βρίσκεται 69 βαθμούς μακριά από την κορυφή στο πρωτάθλημα.

Στο Μπακού μάλιστα, ο Ολλανδός έφτασε τα 6 Grand Slam καριέρας, μιας και πήρε την pole, έκανε τον ταχύτερο γύρο και κέρδισε όντας στην πρωτοπορία σε όλους τους γύρους.

Νίκη με ένα ταχύτατο μονοθέσιο

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Μαξ Φερστάπεν έσπευσε να τονίσει πως το τριήμερο στο Μπακού ήταν από τα καλύτερα φετινά έχοντας στα χέρια του το καλύτερο μονοθέσιο.

«Όλοι οι αγώνες είναι διαφορετικοί. Αυτό το τριήμερο ήταν εκπληκτικό για εμάς. Είναι φανταστική η νίκη μας εδώ, το μονοθέσιο ήταν πραγματικά πολύ γρήγορο. Είχαμε καθαρό αέρα και πρόσεχα τα ελαστικά. Δεν είναι εύκολα εδώ με τον άνεμο, όμως είμαι πολύ χαρούμενος με την ταχύτητά μας», δήλωσε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ερωτώμενος σχετικά με το αν του προκάλεσε έκπληξη η μία και μόνο εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ο Φερστάπεν είπε:

«Στον αγώνα είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπάρχει και ο παράγοντας συντήρησης των ελαστικών ώστε να κάνουμε όλοι τη στρατηγική του ενός pit-stop να δουλέψει. Επιπλέον δεν είχαμε χρησιμοποιήσει πολύ τις σκληρές γόμες. Όλα βοήθησαν. Χάρηκα που δεν είχαμε πολλά Αυτοκίνητα Ασφαλείας».

Άλλα δεδομένα στη Σιγκαπούρη

Μετά από δύο σερί νίκες οι απαιτήσεις ανεβαίνουν για τη Red Bull Racing και τον Φερστάπεν. Όμως ο Ολλανδός δεν ξέρει τι να περιμένει από εδώ και πέρα, παρά την εμφανή βελτίωση της RB21.

«Τα δύο τελευταία Grand Prix ήταν εκπληκτικά. Η Σιγκαπούρη είναι μια διαφορετική πίστα με υψηλή κάθετη δύναμη. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα είναι δύσκολο να συνεχίσουμε έτσι», ανέφερε.

