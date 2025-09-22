Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Φέτελ στην F1 (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μονοπώλιο της Formula 1 έχουμε στη σημερινή μας αναδρομή στο παρελθόν. Το ταξίδι μας ξεκινά από τον Καναδά και το έτος 1974 και θα συνεχιστεί στην Πορτογαλία για δύο Grand Prix. Την τιμητική της έχει και η Σιγκαπούρη, μια διαδρομή που λάτρευε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, είτε οδηγούσε για τη Red Bull Racing, είτε για τη Scuderia Ferrari.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1974, ο Έμερσον Φιτιπάλντι κέρδισε το Grand Prix Καναδά στην πίστα του Μόσπορ και κατέγραψε την 12η νίκη στην καριέρα του στην F1. Ο Νίκι Λάουντα ήταν επικεφαλής του αγώνα από την εκκίνηση έως και το γύρο 67, όταν πάτησε θραύσματα από ατύχημα που είχε προηγηθεί και κατέληξε στις μπαριέρες. Ο Ζακ Λαφίτ ήταν ένας από τους άτυχους και πάτησε τα θραύσματα που υπήρχαν ήδη στην πίστα, αποκομίζοντας ένα κλατάρισμα. Ο αγώνας ήταν επίσης ο πρώτος στην F1 για τον νεαρό Αυστριακό Χέλμουθ Κόινιγκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγες μέρες αργότερα, στην πίστα του Ουότκινς Γκλεν για το Grand Prix των ΗΠΑ.

#OTD , em 1974, Emerson Fittipaldi vencia o GP do Canadá e empatava na liderança com Clay Regazzoni (que chegou em 2º) com 52 pontos, levando a decisão do campeonato para o GP dos EUA. #F1 #Formula1 pic.twitter.com/JjaBipMTIi September 22, 2022

Σαν σήμερα το 1991, η ομάδα της Williams σημείωσε την 50ή της νίκη στην F1, δια χειρός Ρικάρντο Πατρέζε στο Grand Prix Πορτογαλίας. Ο Ιταλός άφησε πίσω του τον Άιρτον Σένα της McLaren και τον Ζαν Αλεζί της Ferrari. Ο teammate του, Νάιτζελ Μάνσελ, αποκλείστηκε από τον αγώνα καθώς σταμάτησε στο μέσον του pit-lane μετά την αλλαγή ελαστικών του με μόλις τρεις τροχούς. Ο ένας εκ των τεσσάρων δεν είχε κουμπωθεί σωστά και βγήκε σχεδόν αμέσως, αναγκάζοντας τους μηχανικούς της ομάδας να τρέξουν προς τον άτυχο Μάνσελ και να του τοποθετήσουν, αντικανονικά, ένα καινούριο ελαστικό.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ζακ Βιλνέβ κέρδισε το Grand Prix Πορτογαλίας αφήνοντας πίσω του τον teammate, Ντέιμον Χιλ και τον Μίκαελ Σουμάχερ της Scuderia Ferrari. Αυτή η νίκη ήταν η τέταρτη στη σεζόν για τον Καναδό, αφήνοντας έτσι την μάχη του τίτλου να κριθεί μεταξύ εκείνου και του Χιλ, στον επόμενο και τελευταίο αγώνα, το Grand Prix Ιαπωνίας.

Σαν σήμερα το 2013, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σιγκαπούρης, στο οποίο κυριάρχησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull Racing. O Γερμανός εκκίνησε από την pole position, οδήγησε τον αγώνα για όλους τους γύρους και έκανε και το ταχύτερο πέρασμα σε μία τέλεια εμφάνιση. Έτσι έφτασε πολύ κοντά στον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του. Μισό λεπτό πίσω του τερμάτισε ο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari και τρίτος ήταν ο Κίμι Ράικονεν της Lotus. O Φινλανδός στο περιθώριο του GP είχε ανακοινωθεί ως teammate του Ισπανού για την επόμενη χρονιά.

Σαν σήμερα το 2019, πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο ανατρεπτικά Grand Prix Σιγκαπούρης στην ιστορία του αγώνα. Η Ferrari εξέπληξε τους πάντες με την ταχύτητά της κατακτώντας κόντρα σε κάθε προγνωστικό την pole position χάρη στον Σαρλ Λεκλέρ. Στον αγώνα ο Μονεγάσκος είχε κολλημένο πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον, με τη στρατηγική να παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ μπήκε για αλλαγή ελαστικών στο 19ο γύρο και ο Λεκλέρ ακολούθησε στον επόμενο. Όμως το undercut ήταν πολύ οριακό, με τους δύο να βγαίνουν δίπλα-δίπλα. Ο Γερμανός πήρε την πρωτοπορία, ενώ η επιλογή της Mercedes να ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική με τον Χάμιλτον, έριξε τον Βρετανό από δεύτερο, τέταρτο. Ο Φέτελ, παρά τις δύο παρεμβάσεις του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, έφτασε στη νίκη, τελευταία προσωπική του στη Formula 1.

Φωτογραφίες: scuderrari/Χ