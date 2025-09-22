smart #5: Πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP

Το νέο ηλεκτρικό SUV της smart πέτυχε κορυφαία βαθμολογία στην τελευταία αξιολόγηση ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού.

Το smart #5 απέσπασε πέντε αστέρια στη νέα σειρά δοκιμών του Euro NCAP, πετυχαίνοντας την υψηλότερη συνολική επίδοση που έχει καταγραφεί στην κατηγορία μεγάλων SUV το 2025. Οι επιμέρους βαθμολογίες ήταν 88% για την προστασία ενηλίκων, 93% για την προστασία παιδιών, 84% για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου και 92% για τα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε ένα υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο, σε επτά αερόσακους και σε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, το Emergency Lane Keep Assist και το Child Presence Detection.

Με το #5, όλη η γκάμα των smart SUV (#1, #3 και #5) διαθέτει πλέον την κορυφαία διάκριση του Euro NCAP.