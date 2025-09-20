Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας πήρε πάνω του την ευθύνη για το συμβάν που τον έβγαλε εκτός μάχης για την pole στο Μπακού.

Ένα σπάνιο λάθος στις κατατακτήριες του GP Αζερμπαϊτζάν οδήγησε τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing στο τοίχο στο Q3 πριν προλάβει να γράψει χρονομετρημένη προσπάθεια. Ως αποτέλεσμα άφησε ευάλωτο τον εαυτό του και κατέληξε στην 9η θέση της εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής.

Η οδήγηση στο όριο μερικές φορές δεν σου βγαίνει

Μετά το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών, ο Πιάστρι ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με την εξέλιξή τους. Ο Αυστραλός ξέρει πολύ καλά πως έχασε μια μοναδική ευκαιρία μέσα στο… χάος να αποκτήσει αγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του Λάντο Νόρις για τον αυριανό αγώνα.

«Νομίζω ότι απλά φρέναρα λίγο αργά. Δεν έχω δει ακόμη τα δεδομένα, αλλά συνήθως όταν μπλοκάρεις τον τροχό σου, είναι επειδή μπήκες αργά. Απογοητευτικό, γιατί ένιωθα ότι το μονοθέσιο ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσεις τις κατατακτήριες. Οι δύο πρώτες στροφές ήταν πολύ καλές και μετά… ίσως προσπάθησα λίγο παραπάνω. Η βροχή είχε βρέξει την πίστα, σε κάποιες στροφές στον out lap ένιωθα ότι η πρόσφυση δεν ήταν ιδανική, αλλά δεν ξέρω αν έφταιξε αυτό. Τελικά, μάλλον ήταν μια περίπτωση που απλώς πίεσα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε και το πλήρωσα», παραδέχθηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας.

P7 and P9 after a very disrupted Qualifying session.



Strong pace from our duo but we will assess the damage on Oscar's car and come back stronger tomorrow 👊#McLaren | #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/IW1LsNyWNS — McLaren (@McLarenF1) September 20, 2025

Η σύγκριση με τον Νόρις

Η ζημιά για τον Πιάστρι μετριάζεται από το γεγονός ότι ο teammate του στη McLaren, Λάντο Νόρις, δεν κατάφερε να πάει πολύ καλύτερα, μένοντας μόλις 7ος στη σειρά εκκίνησης. Ο Βρετανός ήταν ο πρώτος στην πίστα στο τέλος του Q3, κάτι που τον έφερε αντιμέτωπο με τις χειρότερες συνθήκες σε σχέση με τους αντιπάλους του.

