Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ δεν ολοκλήρωσε τις πρώτες δοκιμές λόγω μηχανικής βλάβης στο Ford Fiesta, όμως επέστρεψε δριμύτερος στο απογευματινό σκέλος.

O Μάριος Ηλιόπουλος δεν πτοήθηκε από την πρωινή ατυχία στην Ανάβαση Πορταριάς, όταν ένα μηχανικό πρόβλημα στο Ford Fiesta των 600 ίππων δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το πρώτο σκέλος των χρονομετρημένων δοκιμών.

Αφού οι μηχανικοί επιδιόρθωσαν τη βλάβη στο αγωνιστικό αυτοκίνητο, ο «Super Mario» επέστρεψε στο Β' σκέλος των δοκιμών και με χρόνο 2:50.96 μπήκε στην πρώτη θέση της κατάταξης, τόσο στη Formula Saloon όσο και συνολικά στις δοκιμές της Ανάβασης Πορταριάς.

Η Ανάβαση Πορταριάς είναι διαδρομή μήκους 4,8 χλμ. που αρχίζει από το parking της Αγίας Τριάδας Άνω Βόλου και καταλήγει στην είσοδο της δημοτικής ενότητας. Το πρώτο από τα δύο σκέλη της Κυριακής (21/9) αρχίζει στις 10 το πρωί, ενώ ο δρόμος θα κλείσει για τους θεατές 90 λεπτά πριν τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου.