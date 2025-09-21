Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ επικράτησε και στα δύο σκέλη της Ανάβασης Πορταριάς.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος άφησε... πίσω του την μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε κατά τις δοκιμές του Σαββάτου στο θηριώδες Ford Fiesta και αναδείχθηκε νικητής στην Ανάβαση Πορταριάς. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και στα δύο σκέλη.

Στο πρωινό πέρασμα ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 4,8 χλμ. σε 2:48.82 και στο απογευματινό σε 2:44.79. Έτσι ο Ηλιόπουλος ήταν ταχύτερος τόσο στη Formula Saloon όσο και στην άτυπη γενική κατάταξη, όντας ο μοναδικός οδηγός που έγραψε χρόνο κάτω από 2:50.

Στην Ομάδα Α νικητής αναδείχθηκε ο Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta R5, ενώ στη Ν ο Μηνάς Μπενής με Mitsubishi Lancer Evo IX.