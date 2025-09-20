Ο χρυσός ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος είναι πρεσβευτής της Kosmocar - Skoda.

Μπορεί ο Μίλτος Τεντόγλου να μην κατάφερε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο να προσθέσει ένα ακόμα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του, όμως το σίγουρο είναι ότι δεν θα σταματήσει να παλεύει, όπως δεν σταμάτησε μέχρι σήμερα.Ο δις χρυσός ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος πρωταγωνιστεί στην νέα τηλεοπτική καμπάνια ελληνικής παραγωγής για το Skoda Fabia.

Με κινηματογραφική αισθητική, η καμπάνια αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα και τις επιδόσεις του μοντέλου, δανειζόμενη τα χαρακτηριστικά ενός πλάσματος της φαντασίας που ενσαρκώνει το πάθος και την υπέρμετρη δύναμη που σε καλεί να ζήσεις σε κάθε του διαδρομή μια νέα συναρπαστική περιπέτεια.

Γιορτάζοντας 130 χρόνια παρουσίας της Skoda, το Fabia μπορεί να αποκτηθεί με μόλις 130€/μήνα με 0% επιτόκιο και με τιμή εκκίνησης τα 16.950 ευρώ. Η Skoda βρίσκεται στην 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025.