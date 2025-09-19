H προετοιμασία ενόψει του 2026 συνεχίζεται στην αμερικανική ομάδα, η οποία θα κάνει για πρώτη φορά δοκιμές σε πίστα.

Ο Σέρχιο Πέρεζ αναμένεται να επιστρέψει σύντομα πίσω από το τιμόνι ενός μονοθεσίου της Formula 1. O οδηγός της Cadillac F1 για το 2026 προετοιμάζεται για το μεγάλο comeback του στο σπορ και θα οδηγήσει σύντομα μονοθέσιο για πρώτη φορά μετά το GP Άμπου Ντάμπι του 2024.

Ο Μεξικανός είχε μείνει εκτός grid μετά την αποχώρησή του από τη Red Bull στο τέλος του 2024, ωστόσο τώρα κάνει… restart στην καριέρα του. Δίπλα του στην Cadillac θα έχει τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος φέτος είναι αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes.

In the paddock with our leadership team, Graeme & Dan ⚡️

Δοκιμές σε προσομοιωτή και… Ferrari

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Motorsport.it, ο Πέρεζ θα ξεκινήσει τις δοκιμές σε προσομοιωτή της Cadillac, προτού πάρει ξανά γεύση πίστας με ένα μονοθέσιο. Επειδή η αμερικανική ομάδα δεν διαθέτει δικό της μονοθέσιο ακόμη (θα κάνει το ντεμπούτο της το 2026), έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ferrari ώστε ο Μεξικανός να οδηγήσει την SF-23 του 2023.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει δοκιμές, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιο μονοθέσιο θα χρησιμοποιήσει: «Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη Σαρλότ των ΗΠΑ και στην Αγγλία. Για μένα είναι σημαντικό να οδηγήσω μέσα στη χρονιά. Ειδικά για τον αυχένα, ώστε το σώμα μου να προσαρμοστεί ξανά σε αυτό που θα συμβεί το 2026. Θα δουλέψω στον προσομοιωτή και υπάρχουν σχέδια να δοκιμάσω ένα μονοθέσιο Formula 1».

One week later… here's what you didn't see 📷

Οι προετοιμασίες της Cadillac για το 2026

Η Cadillac δείχνει αποφασισμένη να μπει δυναμικά στο πρωτάθλημα. Στο Grand Prix Ιταλίας του 2025 προχώρησε σε προσομοίωση αγωνιστικών διαδικασιών από την έδρα της, ενώ συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για το ρόλο του εφεδρικού οδηγού.

Ο Κόλτον, που έχει οριστεί δοκιμαστής, αναμένεται να αγωνιστεί στη Formula 2 την επόμενη σεζόν. Ο επικεφαλής Γκρέαμ Λόουντον αποκάλυψε ότι η ομάδα στρέφει τώρα την προσοχή της στο να βρει back-up οδηγό:

«Δεν έχουμε ξεκινήσει να ψάχνουμε, δεν έχουμε κάνει καμία πρόταση σε κανέναν για τη θέση του αναπληρωματικού οδηγού. Αυτό είναι πλέον το επόμενο βήμα ώστε να ολοκληρώσουμε το line-up μας», ανέφερε ο Λόουντον.



