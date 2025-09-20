H Formula 1, το κορυφαίο τεχνολογικά σπορ του πλανήτη επισκιάστηκε από μία γάτα.

Ένα αδέσποτο γατάκι έχει γίνει το απόλυτο viral του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού, μετατρέποντας το paddock σε… βασίλειό του και κερδίζοντας την προσοχή οδηγών, ομάδων και χιλιάδων θαυμαστών στα social media.

Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, φωτογραφίες και βίντεο με γάτες που περιπλανώνται ανάμεσα στα γκαράζ συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες likes και σχόλια. Οι αδέσποτες έγιναν έτσι οι πιο αναπάντεχες «σταρ» του Grand Prix, με τους φίλους της Formula 1 να απολαμβάνουν κάθε εμφάνισή τους.

Αν και μία συγκεκριμένη γάτα ονόματι «Μάτσα» τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα, δεν ήταν η μόνη: αρκετές κυκλοφορούν στο paddock, απολαμβάνοντας την αγάπη των φιλάθλων. Το προσωπικό της πίστας προσπάθησε δύο φορές να απομακρύνει τη «διάσημη» γάτα για λόγους ασφαλείας, όμως εκείνη επέστρεφε πεισματικά για να κάνει… παρέα στους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα λογοπαίγνια στα social media ήταν «purr-fect».

The Baku paddock cat has been found 🥹



What should we name him? 🐈 pic.twitter.com/z98HyeMT3l — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 18, 2025

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών, η κάμερα στράφηκε προς τη Μάτσα, η οποία έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τα βλέμματα. Ίσως αυτή να είναι η πρώτη φορά που πέρα από τη δράση, άξιο αναφοράς θα είναι και οι… γάτες του paddock.

Quite literally obsessed with the paddock cat 🥹#F1 #VCARB #AzerbaijanGP pic.twitter.com/NCx7At0WdI — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) September 18, 2025

