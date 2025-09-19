Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στους στενούς δρόμους του Μπακού.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο 17ος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Η διαδικασία είχε διάρκεια μία ώρα και έδωσε την ευκαιρία σε ομάδες και οδηγούς να βρουν τα πατήματά τους ενόψει της συνέχειας.

Το σιρκουί πόλης του Μπακού μας έχει συνηθίσει σε χαμηλή πρόσφυση στο ξεκίνημα του τριημέρου, με την κατάσταση να βελτιώνεται με κάθε πέρασμα. Αρκετοί οδηγοί βγήκαν εκτός πίστας, ενώ άλλοι είχαν επαφή με τις μπαριέρες.

🟢 GREEN LIGHT 🟢



Safety checks complete and the drivers come out on track again 👍



We've got around 20 minutes remaining in the session#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/AQaS25wm5L — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Η McLaren ξεκίνησε ιδανικά

Ταχύτερος στο FP1 του GP Αζερμπαϊτζάν ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή C6 γόμα της Pirelli σημείωσε το 1:42,704 και πήρε την 1η θέση ξεκινώντας ιδανικά το αγωνιστικό τριήμερο. Η MCL39 έδειξε να πατά εξαιρετικά στο σιρκουί πόλης του Μπακού και για την ώρα δεν έχει αντίπαλο.

Δεύτερος ήταν ο teammate του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν 0,310 δλ πιο αργός. Ο Αυστραλός δεν είχε καθαρό FP1, καθώς αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα στο ξεκίνημα της διαδικασίας που επηρέασε την προετοιμασία του. Τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ήταν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή και σίγουρα θέλει να βελτιωθεί.

Ο Τσουνόντα μπροστά από τον Φερστάπεν

Στην 4η θέση της κατάταξης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι ελάχιστα πίσω από τον Λεκλέρ. Ο Άλεξ Άλμπον της Williams ήταν 5ος με μία εντυπωσιακή επίδοση και μπροστά από τους οδηγούς της Red Bull Racing.

O Γιούκι Τσουνόντα ξεπέρασε τον Μαξ Φερστάπεν στο FP1, όμως ο Ολλανδός έκανε λάθος στον πρώτο του γύρο με φρέσκο σετ μαλακής γόμας και δεν μπόρεσε να κάνει ανταγωνιστικό χρόνο. O Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη Williams ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Ίσακ Χάτζαρ.

Η ντροπιαστική διακοπή

Η διαδικασία διεκόπη για 25 λεπτά λόγω ενός κερμπ στη στροφή 16 που αποκολλήθηκε. Αυτό οδήγησε σε απώλεια πολύτιμου χρόνου δοκιμών για οδηγούς και ομάδες, που δεν πρόκειται να τον πάρουν πίσω.

Looks like some rubber on the Turn 16 kerb came loose when Carlos Sainz rounded the corner 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u4UoH7ILya — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Σε αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των μονοθεσίων.

Αποτελέσματα FP1 GP Αζερμπαϊτζάν