Μπορεί να πούλησε ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του, όμως δεν σκοπεύει να μείνει δίχως δικό του μεταφορικό μέσο και γνωρίζει πολύ καλά ποιο ακριβώς θέλει.

Στο περιθώριο του αγώνα της Formula 1 στο Μπακού, ο Λιούις Χάμιλτον προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη. Ο Βρετανός παραδέχθηκε πως πούλησε όλη τη συλλογή αυτοκινήτων του αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Όμως δεν ήταν το μοναδικό το οποίο αποκάλυψε. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε επίσης για το αυτοκίνητο των ονείρων του και για την επιθυμία του να συμβάλλει στη δημιουργία μιας δικής του Ferrari.

«H F40 είναι έργο τέχνης»

Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα αποχωρίστηκε ολόκληρη τη συλλογή των υπεραυτοκινήτων του, ο Χάμιλτον διατηρεί μία ιδιαίτερη αδυναμία στην εμβληματικό F40, το τελευταίο μοντέλο που σχεδιάστηκε υπό την επίβλεψη του θρυλικού Έντσο Φεράρι.

«Αν ήταν να αποκτήσω ξανά ένα αυτοκίνητο, θα ήταν το F40. Αλλά το θεωρώ περισσότερο σαν έργο τέχνης», τόνισε ο Βρετανός στο περιθώριο του GP Αζερμπαϊτζάν.

Η F40, που παρουσιάστηκε το 1987 και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο εμβληματικά supercars όλων των εποχών, φαίνεται να ενσαρκώνει για τον Χάμιλτον την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε μηχανολογική υπεροχή και καλλιτεχνική αξία.

Το φιλόδοξο σχέδιο της «F44»

Ο Χάμιλτον, γνωστός για το ενδιαφέρον του πέρα από τα όρια των αγώνων (σ.σ. στη μόδα, στη μουσική και πλέον στην τέχνη) αποκάλυψε ότι φιλοδοξεί να αφήσει το αποτύπωμά του και στον σχεδιασμό αυτοκινήτων.

«Ένα από τα πράγματα που θέλω πραγματικά να κάνω είναι να σχεδιάσω μια Ferrari. Θέλω να δημιουργήσω μια F44, βασισμένη στην F40, με παραδοσιακό μηχανικό κιβώτιο. Αυτό θα είναι το πρότζεκτ μου για τα επόμενα χρόνια», είπε ο πολυπρωταθλητής.

Η ιδέα αυτή δεν περιορίζεται σε μια απλή δήλωση ενθουσιασμού. Ο Χάμιλτον δείχνει πως αντιμετωπίζει τη Ferrari όχι μόνο ως ομάδα της Formula 1, αλλά και ως δημιουργικό περιβάλλον όπου μπορεί να εξελίξει το προσωπικό του όραμα.

Από την πίστα στη σχεδιαστική έμπνευση

Με περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στη Formula 1 και αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι των πιο τεχνολογικά εξελιγμένων μονοθεσίων, ο Χάμιλτον διαθέτει μια μοναδική οπτική για το πώς η τεχνολογία και το συναίσθημα μπορούν να συνδυαστούν.

Το αν η Ferrari θα του προσφέρει την ευκαιρία να συνεισφέρει ενεργά στη δημιουργία ενός αυτοκινήτου δρόμου μένει να φανεί. Ωστόσο, το όνειρο του Χάμιλτον να δει μια «F44» να παίρνει σάρκα και οστά, βασισμένη στο DNA της F40, προσθέτει ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στη συνεργασία του με τη Scuderia.

