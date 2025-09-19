Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 στο Μπακού, μιας και πλέον έχει μείνει δίχως δικό του μεταφορικό μέσο.

Ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε ότι αποφάσισε να αποχωριστεί ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του, καθώς έχει στραφεί σε ένα νέο πάθος: την τέχνη.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για το νέο του ενδιαφέρον ενόψει του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού, τονίζοντας πως η ζωή του έχει αλλάξει εντελώς τα τελευταία χρόνια.

Punya dua LaFerrari emang kurang cukup sih, makanya Lewis Hamilton pindah ke Ferrari biar puas nyetir Ferrari yang sebenarnya 😎🔴 pic.twitter.com/N35a1ZLY7U — Lambe Resing (@LambeResing) February 2, 2024

«Τα πούλησα όλα»

Η αποκάλυψη έγινε στο περιθώριο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν όταν ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να αγοράσει το νέο hypercar της Ferrari, την F80. Ο Χάμιλτον παραδέχτηκε ότι πλέον δεν έχει καμία συλλογή αυτοκινήτων.

«Δεν έχω πια αυτοκίνητα. Δεν έχω τίποτα, τα πούλησα όλα. Αυτή την περίοδο είμαι περισσότερο προσηλωμένος στην τέχνη», είπε χαρακτηριστικά ο οδηγός της Ferrari.

Η συλλογή που αποχωρίστηκε ο Χάμιλτον

Η εντυπωσιακή συλλογή αυτοκινήτων του Χάμιλτον, που φυλασσόταν σε γκαράζ στο Μονακό και στο Λος Άντζελες, περιλάμβανε μερικά από τα πιο σπάνια και ακριβά μοντέλα στον κόσμο:

Pagani Zonda 760 LH

Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG SLS Black Series

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG G63 6×6

Mercedes-Maybach S600

Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari Aperta

Ferrari 599 SA Aperta

Shelby Cobra 42 (1966)

Ford Mustang Shelby GT500 (1967)

McLaren P1

McLaren F1 (1995)

Mini Cooper

Mercedes EQC

Η συνολική τους αξία υπολογίζεται σε περίπου 53,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι τιμές συλλεκτικών αυτοκινήτων ποικίλλουν πολύ ανάλογα με αναγνωρισιμότητα, σπανιότητα, ιστορικό, και αν πρόκειται για «one-off» ή ειδική έκδοση. Μοντέλα όπως η McLaren F1 και η Pagani Zonda μπορούν να απογειώσουν την αξία μιας συλλογής — μια μόνο F1 κοστίζει συνήθως δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Lewis Hamilton’s 1 of 150 S-class Maybach by Virgil Abloh will never NOT be a vibe 😋😋 pic.twitter.com/AoZ4dAw1Y6 September 16, 2025

«Αισιοδοξία» για το Μπακού

Πέρα από τα αυτοκίνητα δρόμου, ο Χάμιλτον μίλησε και για τον αγώνα που έχει μπροστά του στο Αζερμπαϊτζάν και πιστεύει πως μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Μια νίκη είναι μάλλον υπερβολικό να τη φανταστώ, αφού ήμουν έκτος, έβδομος και όγδοος στους περισσότερους αγώνες της χρονιάς. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να χαρίσω ένα βάθρο στην ομάδα. Ο Σαρλ έχει ήδη πέντε. Νιώθω αισιόδοξος για το Σαββατοκύριακο, έχω βρει μερικά πράγματα που μπορώ να βελτιώσω και τώρα πρέπει να τα αξιοποιήσω. Ελπίζω αυτός ο αγώνας να είναι η αρχή», ανέφερε.

Στόχος του 40χρονου είναι να σπάσει το σερί αγώνων χωρίς βάθρο στη φετινή του παρθενική σεζόν με τη Ferrari.

