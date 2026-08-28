Ο αγώνας της Ολλανδίας ανέδειξε μία ακόμη σημαντική αδυναμία της SF-26 που επηρεάζει και τους δύο οδηγού, με τη Ferrari να ψάχνει λύσεις.

Η Ferrari ολοκλήρωσε το Grand Prix Ολλανδίας με τον Λιούις Χάμιλτον στην τέταρτη θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ στην πέμπτη, συγκεντρώνοντας συνολικά 31 βαθμούς από το αγωνιστικό τριήμερο. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, όχι όμως και αντιπροσωπευτικό των δυνατοτήτων που έδειξε η SF-26 στον αγώνα. Επιπλέον οι επιλογές στρατηγικής της ιταλικής ομάδας δεν επέτρεψαν τη μέγιστη συγκομιδή βαθμών.

Οι δύο οδηγοί της Scuderia πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ, παρότι ο Φρεντ Βασέρ εκτίμησε ότι ο αγωνιστικός ρυθμός της Ferrari ήταν ανώτερος από εκείνον της Mercedes. Για τον επικεφαλής της ιταλικής ομάδας, το βάθρο χάθηκε εξαιτίας της μέτριας εμφάνισης στις κατατακτήριες και μιας σειράς λεπτομερειών που δεν εκτελέστηκαν σωστά την Κυριακή.

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Η Ferrari δεν αντλεί το 100% του μονοθεσίου της

Η εικόνα Ζάντβορτ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει του εντός έδρας αγώνα στη Μόντσα. Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, η Ferrari δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να αφήνει ανεκμετάλλευτη την ταχύτητα του μονοθεσίου της.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αναφέρθηκε στη δυναμική της SF-26, όμως αναγνώρισε πως δεν την εκμεταλλεύονται σωστά. Μιλώντας στο Sky Sports, o Γάλλος είπε:

«Πιστεύω ότι ο ρυθμός μας ήταν δυνατός, τουλάχιστον καλύτερος από εκείνον της Mercedes. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος τι κάναμε και τι δεν κάναμε σωστά».

Η πρώτη σημαντική απώλεια ήρθε στη δεύτερη εκκίνηση του αγώνα. Ο Λεκλέρ, παρότι είχε μαλακά ελαστικά, έχασε μία θέση από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος βρισκόταν με τη σκληρή γόμα και πέρασε τη Ferrari από την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Αργότερα, ένα αργό pit stop κόστισε επιπλέον χρόνο στον Μονεγάσκο. Ακόμη και όταν πέρασε τον Πιάστρι και επέστρεψε στη μάχη, οι δύο Ferrari δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες απέναντι στον Ράσελ.

«Ο αγωνιστικός ρυθμός μας ήταν αξιοπρεπής, αλλά η εκτέλεσή μας δεν ήταν τέλεια. Χάσαμε τη θέση από τον Πιάστρι στη δεύτερη εκκίνηση και είχαμε επίσης ένα αργό pit stop. Υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθούμε, εάν θέλουμε να μεγιστοποιούμε το αποτέλεσμα σε ένα τόσο κλειστό grid. Αν πρέπει να μάθουμε κάτι από αυτό το τριήμερο, δεν αφορά τις πραγματικές δυνατότητες του μονοθεσίου. Αφορά περισσότερο την εκτέλεση», εξήγησε ο Βασέρ.

Η προετοιμασία των ελαστικών κόστισε το Σάββατο

Η μεγαλύτερη αδυναμία της Ferrari στο Ζάντβορτ εμφανίστηκε στις κατατακτήριες του Grand Prix. Ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ περιορίστηκαν στην πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα, καθώς δυσκολεύτηκαν να φέρουν τα ελαστικά στη σωστή θερμοκρασία πριν από τους γρήγορους γύρους τους.

Η Scuderia επέλεξε να πραγματοποιήσει έναν επιπλέον γύρο προετοιμασίας στο Q3, όμως ούτε αυτός ήταν αρκετός ώστε τα ελαστικά να λειτουργήσουν σωστά από την πρώτη στροφή. Το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας χρόνου καταγράφηκε στο πρώτο τμήμα της πίστας, προτού η πρόσφυση αρχίσει να βελτιώνεται.

Ο Λιούις Χάμιλτον τόνισε σχετικά με το πρόβλημα: «Τα ελαστικά ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας. Δυσκολευτήκαμε πολύ να τα κάνουμε να λειτουργήσουν. Κάνεις έναν γύρο εξόδου και έναν γύρο προετοιμασίας, αλλά τα ελαστικά εξακολουθούν να μην είναι έτοιμα για την πρώτη στροφή».

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