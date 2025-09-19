Το πιο προσιτό αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς διατίθεται σε ακόμα χαμηλότερη τιμή.

Νέα προωθητική ενέργεια από την Italian Motion για το Fiat Panda Hybrid. Το αυτοκίνητο πόλης έχει πλέον εισαγωγική τιμή στην Ελλάδα τις 14.990 ευρώ, στην έκδοση Urban. Η προωθητική ενέργεια αφορά επαρκή αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων μπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια καθώς και πληρέστατο εξοπλισμό. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων με πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια για το ηχοσύστημα, καθώς και πακέτο συστημάτων ADAS για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών.

Υπάρχει επίσης κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου και Bluetooth, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Διαθέσιμη εξακολουθεί να είναι και η έκδοση Cross, με €16.990. Το Panda Cross ξεχωρίζει από τους διαφορετικούς προφυλακτήρες, τα πλαστικά προστατευτικά στα φτερά και τις ποδιές εμπρός και πίσω, καθώς επίσης από τα φώτα ημέρας LED, τους τροχούς 15” και τα σκούρα τζάμια στις πίσω πόρτες. Η λίστα του εξοπλισμού τεχνολογίας περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη οθόνη αφής με διαγώνιο 7” στο ταμπλό, συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το παρόν δίνουν ο αισθητήρας φωτός/βροχής και η αυτόματη ενεργοποίηση των προβολέων.

Τόσο στην έκδοση Urban όσο και στην Cross, το Panda κινείται από υβριδικό σύστημα που αποδίδει 70 ίππους και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων προς όφελος της μέγιστης οικονομίας καυσίμου. Στα θετικά προστίθενται επίσης τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και η καθημερινή ελεύθερη είσοδος στο Δακτύλιο.