Σαν Σήμερα: Η ομίχλη έβαλε δύσκολα στους οδηγούς της F1 (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Δράση εντός πίστας και σε χωμάτινες διαδρομές για μία ακόμη ημέρα στο αγαπημένο μας Σαν Σήμερα. Στη Formula 1, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής εξασφάλισε το δεύτερο τίτλο του στο θεσμό, ενώ ένας Βραζιλιάνος έχει σήμερα γενέθλια. Γνωρίζατε επίσης πως το WRC είχε διεξάγει αγώνα στην Κίνα; Πράγματι, αυτό συνέβη πριν από 26 χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/9, στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1971, ο Τζάκι Στιούαρτ έκανε μια εμφατική επίδειξη των ικανοτήτων του, κερδίζοντας το Grand Prix Καναδά στο Μόσπορ. Αυτή ήταν η έκτη νίκη του στη σεζόν, και έτσι εξασφάλισε τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του στην F1. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω της πολύ έντονης βροχόπτωσης και ομίχλης. Επίσης, είχε καθυστερήσει η εκκίνησή του, εξαιτίας ενός μεγάλου ατυχήματος που στέρησε τη ζωή του 37χρονου οδηγού Γουέιν Κέλι, σε έναν υποστηρικτικό αγώνα της Formula Ford.

Σαν σήμερα το 1973, γεννήθηκε ο Κριστιάνο Ντα Μάτα. Ο Βραζιλιάνος, γιος πολυπρωταθλητή του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος τουρισμού, διέπρεψε από μικρή ηλικία σε αγώνες μονοθεσίων. Το 2002 κέρδισε το πρωτάθλημα CART και πήρε την ευκαιρία να αγωνιστεί με την Toyota στη Formula 1 την επόμενη σεζόν. Οδήγησε συνολικά σε 28 αγώνες με την ιαπωνική φίρμα και μάζεψε 13 βαθμούς. Το στιγμιότυπο της καριέρας του ήταν στο GP Μ. Βρετανίας το 2003 όταν κι οδήγησε τον αγώνα για 17 γύρους.

Σαν σήμερα το 1999, ο Ντιντιέ Οριόλ πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Κίνας οδηγώντας μία Toyota Corolla. Στη δεύτερη θέση, σχεδόν ένα λεπτό πίσω του, τερμάτισε ο Ρίτσαρντ Μπερνς με Subaru Impreza και τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ Sr., επίσης με Toyota Corolla. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία έως τώρα φορά που η Κίνα φιλοξένησε ράλλυ για το WRC. Η χώρα προοριζόταν να επιστρέψει το 2016 αλλά τελικά η FIA ακύρωσε το ράλλυ, εξαιτίας των ζημιών που υπέστησαν οι Ειδικές Διαδρομές από την έντονη κακοκαιρία γύρω από την περιοχή του Χουαΐρου, κοντά στο Πεκίνο.

Φωτογραφίες: denisyorinori/Χ