Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, ξεκαθάρισε πως για την ιταλική ομάδα είναι πιο κρίσιμη η διατήρηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 παρά μια και μόνο νίκη σε Grand Prix το 2025.

Με οκτώ αγώνες να απομένουν στη σεζόν, η Ferrari είναι η μοναδική ομάδα από την κορυφαία τετράδα της βαθμολογίας που δεν έχει κερδίσει ακόμη αγώνα. Η μοναδική αναλαμπή ήρθε στην Κίνα, όταν ο Λιούις Χάμιλτον πανηγύρισε νίκη στον Αγώνα Σπριντ, στο δεύτερο μόλις αγωνιστικό του Σαββατοκύριακο με την ομάδα.

Ωστόσο, παρά την απουσία νικών, η Ferrari παραμένει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, 337 βαθμούς πίσω από την πανίσχυρη McLaren. Η Scuderia υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα 20 βαθμών από τη Mercedes, που βρίσκεται τρίτη.

H προτεραιότητα είναι στο πρωτάθλημα

Στο περιθώριο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ τόνισε πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος μέχρι το τέλος της σεζόν:

«Νομίζω ότι έχουμε μερικές πίστες όπου μπορούμε να είμαστε σε καλή κατάσταση, ξεκινώντας από την επόμενη. Παραδοσιακά ήμασταν πάντα δυνατοί στο Μπακού. Αλλά σίγουρα, ο κύριος στόχος είναι τώρα να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Η McLaren είναι σε άλλο επίπεδο. Εμείς παλεύουμε με Red Bull και Mercedes. Ο στόχος της ομάδας είναι να διατηρήσουμε τη δεύτερη θέση και μετά να κυνηγήσουμε τη νίκη», είπε.

Η προσοχή στραμμένη στο 2026

Παράλληλα, ο Γάλλος επικεφαλής υπογράμμισε ότι η Ferrari, όπως και όλες οι ομάδες, έχει στρέψει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της στους νέους κανονισμούς του 2026:

«Νομίζω ότι ισχύει για εμάς αλλά και για όλους στο grid. Μόνο μία ομάδα έφερε αναβαθμίσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρα από διαφορετικές πτέρυγες. Όλοι πια εστιάζουμε στο 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασέρ.

Η Ferrari δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα κατασκευαστών από το 2008, και η πίεση αυξάνεται για τον Βασέρ ώστε να οδηγήσει τη Scuderia ξανά στην κορυφή. Ωστόσο, για το 2025, η δεύτερη θέση δείχνει να είναι ο ρεαλιστικός στόχος.

