Δημοσιεύματα από την Ιταλία θέλουν τη Scuderia να εξετάζει σοβαρά ριζοσπαστικές λύσεις στο σχεδιασμό του μονοθεσίου της επόμενης γενιάς κανονισμών.

Αρκετά νωρίς χρονικά ξεκίνησαν οι φήμες από την Ιταλία σχετικά με το επόμενο μονοθέσιο της Ferrari. Η ιταλική ομάδα φαίνεται αποφασισμένη να ακολουθήσει μια εντελώς νέα προσέγγιση για το 2026, ελπίζοντας να βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο χωρίς τίτλους που μετρά από το 2008.

Με τους νέους κανονισμούς της Formula 1 να φέρνουν δομικές αλλαγές, η Scuderia ετοιμάζεται για ένα σχέδιο υψηλού ρίσκου, με στόχο να επανέλθει στην κορυφή.

Η Ferrari θέλει να δημιουργήσει τη δική της W13

Το 2026 τα μονοθέσια θα είναι πιο ελαφριά και θα στηρίζονται περισσότερο στην ηλεκτρική ισχύ, με το 50% της ενέργειας να προέρχεται από το ERS. Ωστόσο, οι νέοι V6 υβριδικοί κινητήρες θα είναι κατά περίπου 30 κιλά βαρύτεροι, γεγονός που δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το βάρος, η Ferrari φέρεται να εξετάζει ένα concept παρόμοιο με εκείνο της Mercedes W13, με συρρικνωμένα sidepods και διαφορετική φιλοσοφία αεροδυναμικής. Στόχος είναι η εξοικονόμηση βάρους και η καλύτερη διαχείριση ροής αέρα, αλλά ταυτόχρονα αυτό συνεπάγεται κινδύνους, όπως ζητήματα ψύξης και ισορροπίας.

Mercedes have captured the attention up and down the pit-lane at the final Bahrain F1 test with a a bold new 'no sidepod' design on a radically different W13 car 👀pic.twitter.com/RDSlUtPlxp March 10, 2022

Πλήγμα από αποχωρήσεις στον τομέα κινητήρων

Την ίδια στιγμή, η ομάδα δέχεται σοβαρό πλήγμα από την αποχώρηση δύο κορυφαίων μηχανικών. Ο Βολφ Ζίμερμαν (επικεφαλής ανάπτυξης κινητήρων) και ο αναπληρωτής του Λαρς Σμιτ αποχώρησαν για να ενταχθούν στην Audi, υπό την καθοδήγηση του πρώην επικεφαλής της Ferrari, Ματία Μπινότο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Λέο Τουρίνι σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, η Ferrari δεν έχει δοκιμάσει ολόκληρη την νέα μονάδα ισχύος στον πάγκο. Και απομένουν μόλις τρεις μήνες μέχρι την ομολογκασιόν των εξαρτημάτων. Όταν κερδίζεις, προσελκύεις κι άλλες επιτυχίες. Όταν χάνεις, το paddock θυμίζει Grand Hotel, οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν».

Ο ρόλος του Βασέρ και το δίδυμο Χάμιλτον - Λεκλέρ

Παρά τις δυσκολίες, ο Φρεντ Βασέρ συνεχίζει να ηγείται του project, με στόχο να παραδώσει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο για τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Η Ferrari γνωρίζει πως η παρουσία του Βρετανού επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή αυξάνει την πίεση για άμεσα αποτελέσματα, ωστόσο η πραγματικότητα δείχνει ότι πρόκειται για ένα project τριετίας, και όχι για «μαγική λύση» από την πρώτη χρονιά.

Σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη της φετινής SF-25 έχει θυσιαστεί από το τεχνικό τμήμα με επικεφαλής τον Λοΐκ Σερά. Με δεδομένο πως το μεγαλύτερο μέρος του budget για το 2025 χρησιμοποιήθηκε για τη λύση προβλημάτων και όχι για εύρεση δυναμικής, ενδεχομένως οι πόροι για το 2026 να αυξήθηκαν σημαντικά.

