Σαν Σήμερα: Ο Φερστάπεν έγινε «σάντουιτς» ανάμεσα σε δύο Ferrari (vid)

Γενέθλια για δύο θρύλους της Formula 1 και έναν ιδιαίτερα αξιόλογο Γάλλο περιλαμβάνει η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Από τον Στέρλινγκ Μος στον Ντέιμον Χιλ και σε ένα επεισοδιακό Grand Prix που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα του 2017. Επιπλέον, θα μάθουμε τι έγινε στο πρώτο Ράλλυ Αυστραλίας στην ιστορία του WRC.

Σαν σήμερα το 1929, γεννήθηκε ο θρυλικός και αείμνηστος οδηγός αγώνων, Σερ Στέρλινγκ Μος. Σε μια λαμπρή αγωνιστική καριέρα που διήρκεσε σχεδόν 15 χρόνια, κατάφερε και κέρδισε εκατοντάδες αγώνων σε δεκάδες τύπους αυτοκινήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 16 νίκες σε Grand Prix της F1 καθώς και επιτυχημένα περάσματα σε αγώνες όπως το Mille Miglia, το Targa Florio, οι 12 Ώρες Σίμπρινγκ και το RAC Tourist Trophy.

Σαν σήμερα το 1960, γεννήθηκε ο Ντέιμον Χιλ, γιος του δυο-φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στην F1, Γκρέιαμ Χιλ. Ο Ντέιμον αγωνίστηκε στην F1 για πρώτη φορά το 1992 με την παραπαίουσα ομάδα της Brabham, μέχρι που πήρε μια ευκαιρία ζωής και πήγε στην πανίσχυρη Williams το 1993. Μετά από την μονομαχία του με τον Μίκαελ Σουμάχερ, έχασε τον τίτλο το 1994 υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, αλλά τελικά μετουσίωσε το όνειρό του το 1996, επικρατώντας του νεοφερμένου team-mate Ζακ Βιλνέβ. Η επιτυχία αυτή σήμανε το πρώτο δίδυμο πατέρα/γιου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην F1. Αποχώρησε από το σπορ στο τέλος της σεζόν του 1999 έχοντας κατακτήσει 22 νίκες και 20 pole position.

Σαν σήμερα το 1989, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Αυστραλίας στην ιστορία του WRC. Νικητής ήταν ο Γιούχα Κάνκουνεν με μια Toyota Celica GT-Four ST165, με τον team-mate Κένεθ Έρικσον να τερματίζει δεύτερος, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πίσω. Τρίτος ήταν ο Μάρκου Άλεν με μια Lancia Delta Integrale.

Σαν σήμερα το 1996, γεννήθηκε ο ταλαντούχος Γάλλος οδηγός αγώνων, Έστεμπαν Οκόν. Ο Γάλλος έδειξε από νωρίς το ταλέντο του στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, κερδίζοντας μια θέση στην Ακαδημία οδηγών της Mercedes. Το 2015 κέρδισε το πρωτάθλημα GP3, ενώ το 2016 έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 για την Manor στο GP Aυστρίας. Έπειτα από ένα διετές πέρασμα από τη Force India, o Οκόν έμεινε ένα χρόνο έξω το 2019 και το 2020 πήρε θέση οδηγού στη Renault. Μέχρι σήμερα είναι οδηγός στην ομάδα του Ένστον που ονομάζεται Alpine και έχει κατακτήσει μία νίκη στην Ουγγαρία το 2021.

Σαν σήμερα το 2017, πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο δραματικά Grand Prix εκείνης της σεζόν. Η μάχη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ είχε κορυφωθεί, με τον Γερμανό να έχει την pole position. Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας είχε αρχίσει να βρέχει και όλοι οι οδηγοί είχαν ελαστικά βροχής. Ο Κίμι Ράικονεν είχε κάνει εξαιρετική εκκίνηση από τη δεύτερη σειρά και βρέθηκε παράλληλα με τους Μαξ Φερστάπεν και Φέτελ. Ωστόσο οι οδηγοί της Ferrari συνέκλιναν προς τον Ολλανδό και ως αποτέλεσμα υπήρξε σύγκρουση των τριών. Όλοι τους τέθηκαν εκτός μάχης και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Χάμιλτον από την τρίτη σειρά της εκκίνησης να πάρει μια μεγαλειώδη νίκη που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ