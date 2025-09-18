Το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούν εκδηλώσεις στην οδό Αθηνάς.

Η εκδήλωση «Αθηνα-ς χωρίς αυτοκίνητο» επιστρέφει στην πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο της World Car Free Day που είναι προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου, το προσεχές Σαββατοκύριακο (21-22/9) θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από εκδηλώσεις στην οδό Αθηνάς.

Πού και πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Σάββατο 20-9-2025 και από ώρα 20.00΄έως την Κυριακή 21-9-2025 και ώρα 23.00΄, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Αθηναίων: