Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα οχήματα
Το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούν εκδηλώσεις στην οδό Αθηνάς.
Η εκδήλωση «Αθηνα-ς χωρίς αυτοκίνητο» επιστρέφει στην πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο της World Car Free Day που είναι προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου, το προσεχές Σαββατοκύριακο (21-22/9) θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από εκδηλώσεις στην οδό Αθηνάς.
Πού και πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων
Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Σάββατο 20-9-2025 και από ώρα 20.00΄έως την Κυριακή 21-9-2025 και ώρα 23.00΄, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Αθηναίων:
- Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.
- Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.
- Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.
- Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.
- Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.