Ο Τζον Έλκαν είναι «δέσμιος» της Stellantis

Ο νέος «πατριάρχης» της οικογένειας Ανιέλι προσπαθεί να απομακρυνθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά δεν μπορεί να «ξεφύγει» από την κληρονομιά του.

Ο Τζον Έλκαν μεγάλωσε στη σκιά της Fiat και της αυτοκρατορίας του παππού του, Τζιάνι Ανιέλι. Όταν ανέλαβε τα ηνία, οραματίστηκε ένα πιο πολυδιάστατο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσω της Exor, με ισχυρή παρουσία σε τομείς όπως τα media και η υγεία. Κι όμως, όσο κι αν θέλησε να ανοίξει τον δρόμο πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, η Stellantis εξακολουθεί να αποτελεί το βαρύ φορτίο και το σημείο αναφοράς της οικογένειας.

Τα σύννεφα πάνω από τη Stellantis

Η συγχώνευση που δημιούργησε τον όμιλο υποσχόταν δύναμη και παγκόσμια εμβέλεια. Σήμερα, όμως, οι προκλήσεις είναι πολλές: η Jeep και η Chrysler δυσκολεύονται στην αμερικανική αγορά, στην Ευρώπη ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές πιέζει ασφυκτικά, ενώ οι νέοι δασμοί στις ΗΠΑ προσθέτουν εμπόδια. Το αποτέλεσμα είναι η Stellantis να δείχνει συχνά «βαριά» και αργή να προσαρμοστεί στις αλλαγές, αφήνοντας τον Έλκαν εκτεθειμένο απέναντι σε επενδυτές και αναλυτές.

Η Ferrari ως σωσίβιο

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Ferrari –της οποίας ο Έλκαν είναι επίσης πρόεδρος– λειτουργεί σαν το «κόσμημα του στέμματος». Η σταθερή κερδοφορία και η παγκόσμια απήχηση της εταιρείας από το Μαρανέλο προσφέρουν κύρος και οικονομική ασφάλεια. Είναι, με άλλα λόγια, η απόδειξη ότι η οικογένεια Ανιέλι μπορεί να παραμείνει κυρίαρχη στο χώρο της αυτοκίνησης, ακόμη κι αν το μέλλον της Stellantis φαίνεται αβέβαιο.

Ένα μέλλον με αβεβαιότητες

Η προσπάθεια του Έλκαν να απεμπλακεί από την εξάρτηση της οικογένειας από το αυτοκίνητο συνεχίζεται, όμως η πραγματικότητα δείχνει αμείλικτη: η Stellantis εξακολουθεί να καθορίζει το βάρος και την πορεία της δυναστείας. Κι όσο η αυτοκινητοβιομηχανία περνά ριζικές αλλαγές –ηλεκτροκίνηση, νέες αγορές, γεωπολιτικές εντάσεις– τόσο δυσκολότερο θα είναι για τον ίδιο να βρει μια καθαρή έξοδο.