Με τη διάκριση «International Pick-up Award 2025» στη φαρέτρα του και δελεαστικές προσφορές, το προηγμένο Volkswagen Amarok εδραιώνεται ως η ιδανική επιλογή στην κατηγορία του.

Το όνομα Amarok είναι συνώνυμο με την έννοια του σύγχρονου pick-up. H Volkswagen Commercial Vehicles έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα όχημα που δεν περιορίζεται απλώς στις επαγγελματικές ανάγκες, αλλά προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, άνεση επιπέδου premium SUV και δυναμικές δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Με την πρόσφατη διάκριση «International Pick-up Award 2025», που το Amarok κερδίζει για τρίτη φορά στην ιστορία του, επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του στην κατηγορία.

Η γκάμα εκδόσεων είναι πλούσια και απευθύνεται σε διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες: από το Amarok Life, που συνδυάζει πρακτικότητα και αξία, έως το πολυτελές και εξελιγμένο Amarok Aventura. Παράλληλα, η Kosmocar, επίσημος εισαγωγέας της Volkswagen στην Ελλάδα, ενισχύει την ελκυστικότητα του μοντέλου με σημαντικές προσφορές που καθιστούν την απόκτησή του πιο προσιτή από ποτέ.

Amarok Life – H αξία στην πρώτη γραμμή

Η έκδοση Life αποτελεί την ιδανική επιλογή για εκείνους που αναζητούν ένα pick-up που καλύπτει πλήρως τις βασικές ανάγκες ενός σύγχρονου επαγγελματία, χωρίς να στερείται εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας. Το Amarok Life εστιάζει στη λειτουργικότητα, διαθέτοντας στιβαρό πλαίσιο, ισχυρούς κινητήρες και πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.



Στο εσωτερικό συναντάμε υλικά ανθεκτικά αλλά και ευχάριστα στην αφή, καθώς και ένα σύγχρονο infotainment σύστημα με μεγάλη οθόνη αφής, συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Οι χώροι είναι πλουσιοπάροχοι, τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες, ενώ η καμπίνα έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως πραγματικό «κινητό γραφείο» για τον επαγγελματία που περνά πολλές ώρες στο τιμόνι.



Σημαντικό πλεονέκτημα για τον Έλληνα αγοραστή αποτελεί η προωθητική ενέργεια της Kosmocar, η οποία προσφέρει έκπτωση 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για κάθε νέα παραγγελία Amarok Life. Πρόκειται για μια ουσιαστική διευκόλυνση που καθιστά την έκδοση αυτή ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην κατηγορία.

Amarok Style: Η ισορροπία άνεσης και δυνατοτήτων

Ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι, το Amarok Style προσθέτει περισσότερα στοιχεία premium χαρακτήρα και σχεδιαστικής λεπτότητας. Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν το pick-up τους να συνδυάζει την πρακτικότητα με το στυλ και την άνεση της καθημερινής μετακίνησης.

Η εξωτερική του εμφάνιση ξεχωρίζει με ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα LED, ζάντες ελαφρού κράματος μεγαλύτερης διαμέτρου και χρωμιωμένες λεπτομέρειες που αναβαθμίζουν την εικόνα. Στο εσωτερικό, το Amarok Style εξοπλίζεται με ποιοτικά καθίσματα, προηγμένα συστήματα άνεσης και πλούσιο πακέτο ασφάλειας. Επιπλέον, για τον Έλληνα αγοραστή υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο απόκτησης: η Kosmocar προσφέρει έκπτωση 3.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε κάθε νέα παραγγελία του Amarok Style. Η προσφορά αυτή, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό και την αναβαθμισμένη εμφάνιση, το καθιστούν ένα από τα πιο δελεαστικά πακέτα της κατηγορίας.

Amarok PanAmericana: Ο αυθεντικός εξερευνητής

Για εκείνους που βλέπουν το pick-up όχι μόνο ως εργαλείο δουλειάς αλλά και ως όχημα περιπέτειας, η έκδοση PanAmericana αποτελεί την ιδανική επιλογή. Το όνομά της παραπέμπει στον θρυλικό οδικό άξονα που διασχίζει την αμερικανική ήπειρο, και ο χαρακτήρας της αντανακλά ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: αντοχή, ικανότητα σε κάθε έδαφος και στιβαρό design με έντονη off-road προσωπικότητα.

Το Amarok PanAmericana ξεχωρίζει με ειδικές επενδύσεις, μαύρες στιλιστικές λεπτομέρειες, προστατευτικά στοιχεία αμαξώματος και εξοπλισμό που το κάνει έτοιμο για εκτός δρόμου εξερευνήσεις. Το σύστημα τετρακίνησης 4MOTION της Volkswagen, σε συνδυασμό με τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα, επιτρέπει την οδήγηση σε κάθε είδους έδαφος με απόλυτη σιγουριά.

Ακόμα πιο δελεαστική είναι η προωθητική ενέργεια που ισχύει: σε κάθε νέο Amarok PanAmericana προσφέρεται δωρεάν το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, ένα πρακτικό αξεσουάρ που προστατεύει το φορτίο από τα καιρικά φαινόμενα και ενισχύει την ασφάλεια. Η ενέργεια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, κάτι που καθιστά την απόφαση αγοράς ακόμη πιο συμφέρουσα.

Amarok Aventura: Η πολυτελής διάσταση του pick-up

Ακόμα ψηλότερα στη γκάμα του Amarok βρίσκεται το Aventura, μια έκδοση που δείχνει ξεκάθαρα πως ένα pick-up μπορεί να φλερτάρει με την πολυτέλεια ενός premium SUV. Η σχεδίασή του είναι επιβλητική, με χρωμιωμένες λεπτομέρειες, μεγάλες ζάντες και LED Matrix προβολείς, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί η δερμάτινη επένδυση, τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα και η κορυφαία τεχνολογία συνδεσιμότητας.

Το Amarok Aventura είναι ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη σκληροτράχηλη φύση ενός pick-up με την κομψότητα και την άνεση μιας premium καμπίνας. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για πελάτες που συνδυάζουν επαγγελματικές ανάγκες και αποδράσεις με φίλους ή την οικογένεια.

Στην περίπτωση του Amarok Aventura, ισχύει η προωθητική ενέργεια της Kosmocar με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ένα bonus που ενισχύει την πρακτικότητα του πληθωρικού Amarok.

Η τεχνολογική υπεροχή του Amarok

Ανεξαρτήτως έκδοσης, το Amarok ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες της Volkswagen. Στα μηχανικά σύνολα περιλαμβάνονται ισχυροί και αποδοτικοί κινητήρες TDI δύο και τριών λίτρων, με ισχύ 204 και 241 ίππων αντίστοιχα, οι οποίοι συνδυάζονται με αυτόματα κιβώτια 10 σχέσεων, που προσφέρουν άνεση στην καθημερινή οδήγηση αλλά και κορυφαίες επιδόσεις στις απαιτητικές συνθήκες.

Η τετρακίνηση 4MOTION είναι το μυστικό της επιτυχίας, προσφέροντας επιλογές για διαφορικά και προγράμματα οδήγησης που καλύπτουν από άσφαλτο μέχρι βραχώδη μονοπάτια. Οι γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης, το ύψος από το έδαφος και η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους καθιστούν το Amarok ένα πραγματικό εργαλείο.

Παράλληλα, η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο. Συνολικά περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Emergency Braking και 360° κάμερα, φροντίζουν ώστε κάθε διαδρομή να είναι πιο ασφαλής και ξεκούραστη.

Πολυτάλαντο και συμφέρον

Το Volkswagen Amarok δεν είναι απλώς ένα ακόμα pick-up. Είναι ένα όχημα που καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στην επαγγελματική πρακτικότητα, την κορυφαία τεχνολογία, την άνεση και το στυλ. Από το προσιτό και καλοεξοπλισμένο Life, μέχρι το πολυτελές Aventura, κάθε έκδοση απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό, έχοντας όμως κοινό παρονομαστή την ποιότητα και την αξιοπιστία της Volkswagen.

Με τις τρέχουσες προσφορές της Kosmocar – έκπτωση 2.000 ευρώ για το Amarok Life, έκπτωση 3.000 ευρώ για το Amarok Style και δωρεάν εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover για τα Amarok PanAmericana και Aventura – η απόκτηση ενός Amarok γίνεται ακόμη πιο δελεαστική. Οι τιμές ξεκινούν από τα 41.947 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η εγγύηση των 5 ετών έρχεται να επισφραγίσει την ποιότητα κατασκευής και την αξιοπιστία του μοντέλου.