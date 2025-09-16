Στροφή σε προσιτές προτάσεις στα EV από τους Ευρωπαίους και τους Ιάπωνες, ώστε να ανταγωνιστούν τους Κινέζους.

Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημαίνει μικρή μπαταρία, άλλα και χαμηλότερο κόστος αγοράς. Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων κάνουν στροφή στα προσιτά EV, ώστε να ανταγωνιστούν τα Made in China μοντέλα που αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα λόγω χαμηλών τιμών.

Στα τέλη του 2025 ή εντός του 2026 περιμένουμε αρκετά ηλεκτρικά πόλης (είτε hatchback είτε μικρά SUV), τα οποία θα έχουν τιμή γύρω στις 25.000 ευρώ.

Cupra Raval

Η πιο σπορ πρόταση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης είναι αυτή της Cupra. Το Raval φθάνει σε μήκος τα 4,05 μέτρα και θα έχει χαμηλωμένο πλαίσιο σε σχέση με τα... αδελφάκια του. Μαζί με το ID. Polo θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Μαρτορέλ, λίγο έξω από τη Βαρκελώνη.

Θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, με την αυτονομία να ξεπερνάει τα 400 χλμ. Το Raval θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις ισχύος, με την κορυφαία VZ να αποδίδει 226 ίππους. Θα εφοδιάζεται με σπορ ανάρτηση και καθίσματα, με τροχούς 19 ιντσών και ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Fiat Grande Panda Electric

Στην Ελλάδα κυκλοφορεί ήδη το Grande Panda σε θερμικές και υβριδικές εκδόσεις. Τους επόμενους μήνες θα έρθει η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με 113 ίππους και αυτονομία 320 χιλιομέτρων από μπαταρία 44 kWh.

Με μήκος 3,99 μέτρα, πλάτος 1,76 και ύψος 1,57 μ., το Grande Panda έχει compact διαστάσεις για τα δεδομένα του B-Segment μα ταυτόχρονα είναι από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα της κατηγορίας. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 11 δλ, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 132 χλμ/ώρα.

Nissan Micra

To Micra είναι πλέον αποκλειστικά ηλεκτρικό (μοιράζεται πλατφόρμα και τεχνολογίες με το Renault 5) και συμβολίζει τη νέα εποχή της Nissan στην Ευρώπη. Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα, το Micra είναι ευέλικτο στο αστικό δίκτυο ενώ με αυτονομία άνω των 400 χλμ. - στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία - μπορεί να βγει και εκτός πόλης.

40 kWh με αυτονομία έως και 317 χλμ. (WLTP)

52 kWh με αυτονομία έως και 416 χλμ. (WLTP)

Και οι δύο επιλογές διαθέτουν DC ταχεία φόρτιση (έως 100 kW), τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).

Renault 4 E-Tech Electric

Αποτελεί την «αναβίωση» του 4L και κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Renault 5, την AmpR Small, ενώ με μήκος στα 4,14 μέτρα τοποθετείται από πλευράς διαστάσεων ανάμεσα στα Clio και Captur. Σε σχέση με το τελευταίο, το 4 E-Tech electric έχει αυξημένη κατά 1,2 εκατ. απόσταση από το έδαφος.

Το νέο ηλεκτρικό Renault θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας και ισχύος, με αυτονομία έως 400 χλμ. με μία φόρτιση. Η δυνατότητα ταχυφόρτισης είναι έως 100 kW.

Η βασική του είναι αυτή με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 122 ίππων και ροπής 225 Nm. Η μπαταρία των 40 kWh μπορεί να του εξασφαλίσει αυτονομία άνω των 300 χλμ.

Η πιο δυνατή έκδοση έχει μοτέρ 150 ίππων και 245 Nm ροπής, με μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 400 χλμ. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί λιγότερο από 8,5 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ/ώρα.

Skoda Epiq

Ένα μικρό ηλεκτρικό SUV που μοιράζεται την ίδια πλατφόρμα με το Raval και τo ID. Polo. To Epiq έχει μήκος 4,1 μέτρα, εσωτερικό για 5 επιβάτες και χώρο αποσκευών 475 λίτρα. Η έκδοση με την μεγάλη μπαταρία θα εξασφαλίζει αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα.

Θα παράγεται στην Ισπανία και θα λανσαριστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, σε τιμές ανταγωνιστές εκείνων του συμβατικού Kamiq (άρα κάτω από τις 25.000 ευρώ).

Volkswagen ID. Polo

Η γραμμή παραγωγής του θα βρίσκεται στο Μαρτορέλ της Ισπανίας και θα κυκλοφορήσει το 2026. Η βασική έκδοση αναμένεται να κοστίζει περίπου 25.000 ευρώ, όμως αυτή του σπορ GTI θα είναι υψηλότερη.

Το ID. Polo αναμένεται να κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, με 38 και 56 kWh, ενώ το ID. Polo GTI θα έχει ισχύ 226 ίππων.



