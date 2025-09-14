«Αγκαλιά» με τον τίτλο είναι ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα στην κορυφή του… κόσμου.

To Grand Prix Αγίου Μαρίνου, ο 16ος αγώνας του MotoGP στο 2025 αποδείχθηκε ένας από τους πιο συναρπαστικούς της σεζόν, με τον Μαρκ Μάρκεθ της Ducati να κερδίζει μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. Ο Ισπανός έφτασε τους 512 βαθμούς, αριθμός ρεκόρ για το MotoGP, ενώ στον επόμενο αγώνα μπορεί και μαθηματικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ