MotoGP - Οι βαθμολογίες μετά τον αγώνα στο Μιζάνο

Στάθης Κοκκορόγιαννης
«Αγκαλιά» με τον τίτλο είναι ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα στην κορυφή του… κόσμου.

To Grand Prix Αγίου Μαρίνου, ο 16ος αγώνας του MotoGP στο 2025 αποδείχθηκε ένας από τους πιο συναρπαστικούς της σεζόν, με τον Μαρκ Μάρκεθ της Ducati να κερδίζει μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. Ο Ισπανός έφτασε τους 512 βαθμούς, αριθμός ρεκόρ για το MotoGP, ενώ στον επόμενο αγώνα μπορεί και μαθηματικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

αναβατες

αναβατες 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

 

κατασκευαστές

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

ομαδες

@Photo credits: Michelin/X

