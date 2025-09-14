Διπλή βράβευση καινοτομίας για τη Kumho Tire

"Η Kumho Tire βραβεύτηκε με το iF Design Award 2025 για δύο καινοτόμα προϊόντα.

Η Kumho Tire κατέκτησε μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, το iF Design Award 2025, για δύο πρωτοποριακές δημιουργίες της: τα μοντέλα ελαστικών “Volume” και “Origami”.

Ο θεσμός iF Design Award, που ιδρύθηκε το 1954 στη Γερμανία και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, προσέλκυσε φέτος περισσότερες από 11.000 συμμετοχές από 72 χώρες. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 132 ειδικών αξιολόγησε τα έργα με βάση την πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα.

Τα βραβευμένα ελαστικά

Τα βραβευμένα ελαστικά της Kumho διακρίθηκαν στην κατηγορία Professional Concept:

Volume: Ένα ελαστικό νέας γενιάς, το οποίο προσαρμόζει δυναμικά τη δομή και τις λειτουργίες του ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας ευέλικτες, βιώσιμες και «έξυπνες» λύσεις στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας.

Origami: Ένα πτυσσόμενο ελαστικό ειδικά σχεδιασμένο για την εξερεύνηση άλλων πλανητών στο διάστημα και την κατασκευή υποδομών σε εξωγήινα περιβάλλοντα. Εμπνευσμένο από την τέχνη του origami, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα μετακίνησης σε ακραίες συνθήκες.

Η ανάπτυξη των ελαστικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Technology Outsourcing της Kumho Tire, με στρατηγικό συνεργάτη το διεθνώς αναγνωρισμένο βιομηχανικό design studio BKID, γνωστό για την καινοτομία του στη σύζευξη τεχνολογίας, τέχνης και σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού.

Ο Γιώργος Κουταλιέρης, Δ/ντής Marketing της ΕΜΑ ΑΕ - Kumho Tire ελαστικά, δήλωσε: «Η Kumho επενδύει σταθερά στη δημιουργία βιώσιμων και υπεύθυνων λύσεων για τη μελλοντική κινητικότητα. Tο brand θα συνεχίσει να αναπτύσσει προϊόντα που ανταποκρίνονται στον τρόπο ζωής των οδηγών παγκοσμίως, συνδυάζοντας καινοτομία και λειτουργικότητα».

Η Kumho Tire έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς θεσμούς σχεδιασμού, ενισχύοντας την αναγνώριση της για την πρωτοτυπία των προϊόντων της. Μέσα από τη συνεχή καινοτομία, η Kumho στοχεύει να καθιερωθεί ως έξυπνος συνεργάτης κινητικότητας για ένα βιώσιμο μέλλον, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιο premium brand.

Τα νέα ελαστικά του 2025

Παράλληλα, από το 2025 η Kumho Tire διαθέτει στην αγορά το νέο ECSTA Sport PS 72, ένα Ultra High Performance ελαστικό που προσφέρει ιδανική ισορροπία οδηγικής απόδοσης, ασφάλειας και χιλιομετρικού ωφέλιμου. Διατίθεται σε διαστάσεις από 16 έως 22 ίντσες, με νέα σύνθεση που μειώνει την απόσταση φρεναρίσματος και ενισχύει τον έλεγχο και τη σταθερότητα.

Το ECSTA Sport PS 72 δημιουργήθηκε για να καλύπτει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς οδηγούς. Το νέο ελαστικό διατίθεται ήδη και στην ελληνική αγορά σε επιλεγμένες διαστάσεις, οι οποίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς τους επόμενους μήνες.

Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho σταθερά από το 2022 μπορείτε να τα βρείτε με ένα κλικ ΕΔΩ.