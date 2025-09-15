H Formula 1 πιέζει και θέλει να δει περισσότερα σπριντ τις επόμενες σεζόν, καθώς είναι κάτι που επιθυμούν οι διοργανωτές των Grand Prix.

Το φορμάτ των Αγώνων Σπριντ εισήχθη το 2021, με στόχο να προσφέρει περισσότερο θέαμα σε ένα Grand Prix τριημέρου και να ενισχύσει το τηλεοπτικό προϊόν αλλά και την εμπειρία των φιλάθλων στις πίστες. Αρχικά πραγματοποιούνταν τρία σπριντ ανά σεζόν, πριν ο αριθμός αυξηθεί σε έξι το 2023.

Η Formula 1 έχει κάνει αρκετές τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των τριημέρων σπριντ για να βελτιώσει την αποδοχή του από ομάδες και θεατές. Παρά τις συνεχείς αλλαγές δεν υπάρχουν ακόμη σπριντ που να έχουν ξεχωρίσει.

Με το πρόγραμμα να έχει φτάσει τα 24 Grand Prix, μόλις το ένα τέταρτο φιλοξενεί σπριντ κάθε χρονιά. Ωστόσο, η δημοτικότητα του φορμάτ αυξάνεται τόσο στους θεατές όσο και στους ίδιους τους οδηγούς, με τους promoters να πιέζουν για περισσότερα Σάββατα δράσης.

Σπριντ και αξία για το κοινό

Ο Μπόμπι Έπστιν, συνιδρυτής και επικεφαλής του Circuit of the Americas στο Όστιν του Τέξας, τόνισε ότι μπορεί να μην υπάρχει θεαματική αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων, όμως η αξία για τους θεατές είναι ξεκάθαρη:

«Νομίζω ότι απλά δίνει περισσότερη αξία στο εισιτήριο. Δεν ξέρω αν μεταφράζεται σε πολύ περισσότερες πωλήσεις, αλλά οι φίλαθλοι δείχνουν να το αποδέχονται. Στην αρχή δεν φαινόταν κάτι που οι θεατές ήθελαν, όμως πλέον δίνει περισσότερο περιεχόμενο στο τριήμερο και αυτό το εκτιμάμε. Αν οι θεατές αγοράζουν εισιτήριο τριημέρου και μένουν περισσότερες ώρες στην πίστα, είναι καλύτερο για όλους. Δεν νομίζω ότι κάποιος αποφασίζει να πάει σε ένα Grand Prix μόνο επειδή έχει σπριντ, αλλά σίγουρα είναι επιπλέον ψυχαγωγία και αυτό μετράει», δήλωσε στο Motorsport.com.

Here comes Max Verstappen!



The moment the Red Bull driver took the lead 🎥#F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/UrxSyhXrS4 — Formula 1 (@F1) July 26, 2025

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο Τάιλερ Επ, επικεφαλής του GP Μαϊάμι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε αμφιβολίες για το σπριντ, όμως τα δεδομένα τον διέψευσαν. Η πρώτη εμφάνιση του φορμάτ στο Μαϊάμι το 2024 έφερε άνοδο στην προσέλευση του Σαββάτου: «Έκανα λάθος για τους Αγώνες Σπριτν. Ήμουν πολύ επιφυλακτικός, αλλά τελικά αποδείχθηκε το αντίθετο. Η προσέλευση το Σάββατο αυξήθηκε σημαντικά, με τους θεατές να έρχονται νωρίτερα για το σπριντ».

Το πλάνο: 10 σπριντ αγώνες από το 2027

Οι έξι διαθέσιμες θέσεις για Αγώνες Σπριντ ανά σεζόν έχουν ήδη μεγάλη ζήτηση. Οι διοργανωτές του GP Βελγίου δήλωσαν ευχαριστημένοι που φέτος είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός αγώνας με Αγώνα Σπριντ.

Όμως αυτό ίσως αλλάξει σύντομα. Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί ο αριθμός των σπριντ στους 10 από το 2027, με το 2026 να παραμένει στους έξι. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της FOM, της FIA και των ομάδων.

The moment of victory 🤩



Lewis Hamilton crosses the line to take his first win for @ScuderiaFerrari #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/3Eea3Vr2RE — Formula 1 (@F1) March 22, 2025

«Εκτός από κάποιους παραδοσιακούς φίλους της F1, όλοι θέλουν σπριντ Σαββατοκύριακα. Οι promoters πιέζουν, ενώ τώρα και οι οδηγοί ενδιαφέρονται περισσότερο. Η ελεύθερη δοκιμή αφορά λίγους. Όσοι θέλουν δράση προτιμούν το σπριντ, αφού από την Παρασκευή υπάρχει προκριματικό. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη, πρέπει να γίνει μέρος της κουλτούρας της F1. Σε λίγα χρόνια θα υπάρχει η ζήτηση ώστε όλα τα Σαββατοκύριακα να έχουν ίδιο φορμάτ. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε στο μοντέλο της MotoGP με σπριντ σε κάθε αγώνα, αυτό είναι υπερβολικό. Το βλέπω όμως σαν μια διαδικασία εξέλιξης που σέβεται και τους πιο παραδοσιακούς θεατές», είπε ο Domenicali στο περιθώριο του GP Ιταλίας.

