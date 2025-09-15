Έπρεπε να περάσουν δύο εβδομάδες για να παραδεχθούν οι αγωνοδίκες πως πήραν λάθος απόφαση στην περίπτωση του οδηγού της Williams.

Ο Κάρλος Σάινθ είχε τιμωρηθεί με 10 δευτερόλεπτα και δύο βαθμούς ποινής μετά τη σύγκρουσή του με τον Λίαμ Λόσον στον 26ο γύρο του Grand Prix Ολλανδίας. Ο οδηγός της Williams προσπάθησε να επιτεθεί από την εξωτερική στη στροφή 1 της πίστας του Ζάντβορτ, όμως ο Λόσον με την Racing Bulls τον πίεσε προς τα όρια της πίστας, με αποτέλεσμα τα δύο μονοθέσια να έρθουν σε επαφή.

Το περιστατικό προκάλεσε κλατάρισμα στο πίσω αριστερό ελαστικό του Νεοζηλανδού, ενώ ο Σάινθ υπέστη ζημιά στην εμπρός αεροτομή, γεγονός που περιόρισε τις πιθανότητες και των δύο για βαθμούς. Ο Ισπανός είχε αντιδράσει έντονα μετά τον αγώνα, χαρακτηρίζοντας την ποινή ως «εντελώς αστεία», ενώ οι αγωνοδίκες είχαν αρνηθεί να εξηγήσουν σε συνάντηση μαζί του το σκεπτικό τους.

Η έφεση της Williams και η νέα απόφαση

Η Williams έκανε αίτημα επανεξέτασης της ποινής, με τον επικεφαλής της ομάδας Τζέιμς Βόουλς να επιβεβαιώνει ότι προσκόμισε νέα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πλάνων από κάμερες εντός μονοθεσίου.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της FIA, τα στοιχεία «ικανοποιούν όλα τα κριτήρια επανεξέτασης» και γι’ αυτό οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να ξαναδούν την υπόθεση. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και οδηγοί τόσο της Williams όσο και της Racing Bulls.

Μετά την ανάλυση των νέων βίντεο και τις καταθέσεις των οδηγών, η FIA ανακοίνωσε:

«Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να αναιρέσουν την αρχική απόφαση. Συμφωνούν με τον χαρακτηρισμό της Williams ότι πρόκειται για αγωνιστικό συμβάν. Εκτιμούν ότι η σύγκρουση προκλήθηκε από μια στιγμιαία απώλεια ελέγχου του μονοθεσίου #30 [Λόσον]. Κανένας οδηγός δεν φέρει αποκλειστική ή κυρίαρχη ευθύνη».

Ωστόσο, σημειώνεται πως ο Σάινθ συνέβαλε στο περιστατικό παίρνοντας το ρίσκο να κινηθεί από την εξωτερική χωρίς δικαίωμα χώρου. Παράλληλα, η FIA διευκρίνισε ότι το 10 δευτερολέπτων που εξέτισε στον αγώνα δεν μπορεί να αναιρεθεί από την τελική κατάταξη, αν και η διαφορά του Σάινθ από τον Λόσον στον τερματισμό ήταν 17 δευτερόλεπτα.

«Από τη στιγμή που η απόφαση ανακαλείται, αφαιρούνται και οι 2 βαθμοί ποινής που είχαν επιβληθεί στον οδηγό του μονοθεσίου #55 [Σάινθ],» καταλήγει το έγγραφο.

Η τοποθέτηση της Williams

Σε ανακοίνωσή της της, η Williams ανέφερε:

«Ευχαριστούμε τους αγωνοδίκες που επανεξέτασαν την ποινή του Κάρλος στο Ζάντβορτ και χαιρόμαστε που αποφάσισαν ότι δεν έφταιγε και ότι επρόκειτο για αγωνιστικό συμβάν. Αν και είναι απογοητευτικό ότι ο αγώνας μας επηρεάστηκε από την αρχική απόφαση, τα λάθη είναι μέρος των αγώνων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τη FIA για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και τους κανονισμούς για το μέλλον».

