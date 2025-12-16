Έπειτα από ένα αποτυχημένο 2025, η Scuderia θέλει να αποφύγει τα ίδια λάθη και γι’ αυτό καταφεύγει σε νέες λύσεις.

Έπειτα από μία σεζόν όπου διεκδίκησε το πρωτάθλημα, η Ferrari περίμενε πως το 2025 θα η χρονιά που θα έκανε το επόμενο βήμα. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν στο Μαρανέλο, με την SF-25 να έχει δομικά προβλήματα που δεν επέτρεψαν στους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Ο Μονεγάσκος πήρε μόλις 7 βάθρα σε 24 Grand Prix, ενώ ο Βρετανός δεν βρέθηκε ποτέ στις τρεις πρώτες θέσεις, έχοντας μόλις μία νίκη στο σπριντ της Κίνας.

Τα τεχνικά αδιέξοδα της SF-25

Η SF-25 σχεδιάστηκε με έντονο φορτίο στο εμπρός μέρος, ώστε να ταιριάζει στο οδηγικό στιλ του Λεκλέρ, ο οποίος έμεινε στην ομάδα μετά το 2024. Όμως η στρατηγική να σχεδιάσουν ένα μονοθέσιο στα μέτρα του Μονεγάσκου οδήγησε σε τεράστια μειονεκτήματα. Όπως αναφέρει το autoracer.it, αυτή η επιλογή οδήγησε σε αστάθεια στο πίσω μέρος, στοιχείο που δυσκόλεψε σημαντικά τον Χάμιλτον.

Η απρόβλεπτη φύση του πίσω μέρους είναι κάτι που «μισεί» ο Βρετανός, καθώς δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό του στιλ, παρά το γεγονός πως έχει ομοιότητες με αυτό του Λεκλέρ. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάστηκε ήταν τα φρένα, μιας και ο Χάμιλτον φρενάρει πιο αργά από τους δύο, όμως η απρόβλεπτη φύση του πίσω μέρους τον έφερε σε μειονεκτική θέση.

Η Ferrari προχώρησε σε αλλαγή της πίσω ανάρτησης στο GP Βελγίου, πετυχαίνοντας μικρή βελτίωση στη σταθερότητα, χωρίς όμως ουσιαστικό όφελος σε απόλυτη απόδοση. Παράλληλα, σχέδια για νέο δάπεδο εγκαταλείφθηκαν γύρω στον Σεπτέμβριο, καθώς το βάρος μεταφέρθηκε πλήρως στο project του 2026.

Well that was very cinematic! 🎥 pic.twitter.com/oZNF3pk6Hy — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 15, 2025

Πρόωρη στροφή στο 2026

Ήδη από τον Απρίλιο, η Ferrari είχε αποφασίσει να σταματήσει την εξέλιξη της SF-25, αναγνωρίζοντας ότι η κυριαρχία της McLaren από τα πρώτα Grand Prix, καθιστούσε μη ρεαλιστικές τις φιλοδοξίες τίτλου.

Ένα έμμεσο όφελος της 4ης θέσης στο πρωτάθλημα είναι οι περισσότερες ώρες αεροδυναμικής εξέλιξης σε αεροδυναμική σήραγγα και CFD, σε σχέση με McLaren, Mercedes και Red Bull Racing — στοιχείο κρίσιμο ενόψει των νέων κανονισμών.

Got these scenes on loop 🔁 pic.twitter.com/FOrJWVb0LZ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 12, 2025

Όπως αναφέρει το παραπάνω δημοσίευμα, το μονοθέσιο του 2026 «θα έχει ελάχιστα ή και καθόλου κοινά στοιχεία» με τη SF-25, καθώς στόχος είναι η πλήρης διόρθωση των δομικών λαθών της τρέχουσας εποχής ground effect.

Για τον Λεκλέρ το 2026 είναι μια κρίσιμη χρονιά για τη Ferrari, ενώ η απόδοση της Ferrari θα κρίνει και το μέλλον του Χάμιλτον στη Formula 1.

