Η εταιρεία του ομίλου Stellantis ανακοίνωσε ότι θα στρέψει τους πόρους της στα υβριδικά RAM 1500.

Η στροφή της Stellantis, του πολυεθνικού ομίλου με τις 14 μάρκες, προς τα υβριδικά οχήματα δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε τη RAM. H αμερικάνικη μάρκα που είναι γνωστή για τα pick up και τα φορτηγά της, εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση.

Η εταιρεία της Stellantis έκανε γνωστό ότι θα διακόψει την εξέλιξη του ηλεκτρικού pick up, το οποίο είχε λάβει το όνομα 1500 REV αρχικά επρόκειτο να λανσαριστεί το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αιτία - σύμφωνα με τη RAM - είναι η μειωμένη ζήτηση για αντίστοιχα οχήματα στη Βόρεια Αμερική. Πλέον θα στρέψει όλη την προσοχή της στο υβριδικό μοντέλο με τεχνολογία range extender (με κινητήρα εσωτερικής καύσης που παράγει επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια).