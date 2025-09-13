Ο γύρος του Madring θα έχει μήκος 5,4 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 4,1 χλμ. εκτείνονται γύρω από το εκθεσιακό κέντρο IFEMA.

Στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026 θα διεξαχθεί το πρώτο Grand Prix Ισπανίας στο σιρκουί πόλης της Μαδρίτης. Οι διοργανωτές του αγώνα της Formula 1 έστησαν ένα σόου στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης απαθανάτισαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το χορευτικό υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Μάλιστα στη Μαδρίτη τοποθετήθηκαν ψηφιακά ρολόγια για την αντίστροφη μέτρηση 365 ημερών μέχρι την εκκίνηση του αγώνα στο σιρκουί πόλης.

The countdown has begun. ⏱️



365 days until we experience F1 in Madrid. 🏎️💨

@F1 #MADRING pic.twitter.com/oNTOKpJPMO — MADRING (@madring_oficial) September 13, 2025

Το σιρκουί θα αποτελείται από ένα μόνιμο κομμάτι στην περιοχή του συνεδριακού κέντρου IFEMA και 1,5 χλμ. από δημόσιους δρόμους. Τη σχεδίασή του ανέλαβε η εταιρεία Dromo που ειδικεύεται στον τομέα πιστών για αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κάθε γύρος περιλαμβάνει 22 στροφές και έχει μήκος 5,474 χλμ. Ο εκτιμώμενος χρόνος για τις κατατακτήριες δοκιμές είναι 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα.

Η τελευταία φορά που η Formula 1 έκανε αγώνα στην Μαδρίτη ήταν τον Ιούνιο του 1981, με τον Ζιλ Βιλνέβ να τερματίζει πρώτος στην πίστα της Χαράμα.