F1 - Στη Μαδρίτη άρχισαν να μετρούν αντίστροφα ένα έτος πριν το Grand Prix (vid)
Στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026 θα διεξαχθεί το πρώτο Grand Prix Ισπανίας στο σιρκουί πόλης της Μαδρίτης. Οι διοργανωτές του αγώνα της Formula 1 έστησαν ένα σόου στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης απαθανάτισαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το χορευτικό υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.
INCREÍBLE 😍😍😍😍#MADRING pic.twitter.com/gRE5WlscXd— MADRING (@madring_oficial) September 13, 2025
Μάλιστα στη Μαδρίτη τοποθετήθηκαν ψηφιακά ρολόγια για την αντίστροφη μέτρηση 365 ημερών μέχρι την εκκίνηση του αγώνα στο σιρκουί πόλης.
The countdown has begun. ⏱️— MADRING (@madring_oficial) September 13, 2025
365 days until we experience F1 in Madrid. 🏎️💨
@F1 #MADRING pic.twitter.com/oNTOKpJPMO
Το σιρκουί θα αποτελείται από ένα μόνιμο κομμάτι στην περιοχή του συνεδριακού κέντρου IFEMA και 1,5 χλμ. από δημόσιους δρόμους. Τη σχεδίασή του ανέλαβε η εταιρεία Dromo που ειδικεύεται στον τομέα πιστών για αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κάθε γύρος περιλαμβάνει 22 στροφές και έχει μήκος 5,474 χλμ. Ο εκτιμώμενος χρόνος για τις κατατακτήριες δοκιμές είναι 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα.
Η τελευταία φορά που η Formula 1 έκανε αγώνα στην Μαδρίτη ήταν τον Ιούνιο του 1981, με τον Ζιλ Βιλνέβ να τερματίζει πρώτος στην πίστα της Χαράμα.