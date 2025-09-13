MotoGP, Άγιος Μαρίνος: Δραματική νίκη για τον Μπετζέκι στο Σπριντ, έπεσε ο Μαρκ Μάρκεθ (vid)

Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia πανηγύρισε την παρθενική του νίκη σε Σπριντ, τη φετινή σεζόν - Πτώση για τον Μάρκεθ, τη στιγμή που ήταν επικεφαλής του αγώνα.

Μικρός σε διάρκεια αλλά γεμάτος σε συμβάντα ήταν ο αγώνας Σπριντ 13 γύρων του GP Αγίου Μαρίνου, στην πίστα του Μιζάνο. Νικητής αναδείχθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing που εκκίνησε από την pole, όμως χρειάστηκε να πέσει ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati στον 6ο γύρο ώστε να βρεθεί και πάλι στην κορυφή. Δεύτερος τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ (Gresini Racing) και τρίτος ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46).

Για πρώτη φορά φέτος άλλος κατασκευαστής πλην της Ducati είδε αναβάτη του να κερδίζει σε Σπριντ.

 

Προσπέραση Μάρκεθ και αμέσως μετά... πτώση

Στην εκκίνηση ο Μπετζέκι κρατήθηκε πρώτος, όμως πίσω του είδε τον Μαρκ Μάρκεθ να περνά τον αδελφό του Άλεξ και να ανεβαίνει στη 2η θέση. Ο Κουαρταραρό έπεσε στην 4η θέση μπροστά από τους αναβάτες της VR46.

Στον 5ο γύρο ο Γάλλος της Yamaha είχε πτώση, ενώ στον επόμενο ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε τον Μπετζέκι και τέθηκε επικεφαλής του αγώνα. Δεν πρόλαβε όμως να το χαρεί, καθώς λίγα δευτερόλεπτα μετά είχε πτώση στη στροφή 15.

Πλέον ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν αυτός που ανέλαβε να κυνηγά τον Μπετζέκι, με στόχο την νίκη στο Σπριντ. Ο Ιταλός της Aprilia Racing άντεξε στην πίεση που άσκησε ο Ισπανός της Gresini Racing και έφθασε στην πρώτη του νίκη σε Σπριντ τη φετινή σεζόν του MotoGP.

Η τρίτη θέση κατέληξε στον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος επικράτησε του Φράνκο Μορμπιντέλι, στην «εσωτερική μάχη» της VR46.

O Μαρκ Μάρκεθ θα προσπαθήσει να... απαντήσει στον Αγώνα της Κυριακής (3 μμ, ώρα Ελλάδας), ώστε να πλησιάσει και άλλο στον παγκόσμιο τίτλπ.

