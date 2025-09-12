WRC - Ράλλυ Χιλής: Ο Τάνακ εγκατέλειψε από κινητήρα, ενώ ήταν επικεφαλής του αγώνα (vid)
Της... ανατροπής έγινε στο πρώτο σκέλος του Ράλλυ Χιλής. Στην 3η ειδική διαδρομή έχασε την πρωτοπορία ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota Gazoo Racing) λόγω κλαταρίσματος. Από την 4η ειδική επικεφαλής του αγώνα τέθηκε ο Οτ Τάνακ (Hyundai Motorsport), όμως στην 6η και τελευταία ειδική της Παρασκευής εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα στο i20 N Rally1.
❌ Disaster for Ott and Martin, they've been forced to stop from the lead on the final stage of the say with a suspected engine issue.#RallyChile #WRC pic.twitter.com/2cL5kgGqaW— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) September 12, 2025
Στην πρώτη θέση πέρασε ο Αντριάν Φουρμό, με τον teammate του στη Hyundai, Τιερί Νεβίλ, να ακολουθεί με διαφορά μόλις 1 δευτερολέπτου. Τρίτος είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), στα 2,3 δλ. από την κορυφή.
Ride onboard with stage winners @samipajari and @SalminenMarko during the morning pass 😎#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/cJTM5eRdTf— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 12, 2025
Το Ράλλυ Χιλής συνεχίζεται το Σάββατο με 6 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 139,2 χιλιομέτρων.