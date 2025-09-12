O Εσθονός οδηγός της Hyundai αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα στην 6η και τελευταία ειδική διαδρομή της Παρασκευής.

Της... ανατροπής έγινε στο πρώτο σκέλος του Ράλλυ Χιλής. Στην 3η ειδική διαδρομή έχασε την πρωτοπορία ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota Gazoo Racing) λόγω κλαταρίσματος. Από την 4η ειδική επικεφαλής του αγώνα τέθηκε ο Οτ Τάνακ (Hyundai Motorsport), όμως στην 6η και τελευταία ειδική της Παρασκευής εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα στο i20 N Rally1.

❌ Disaster for Ott and Martin, they've been forced to stop from the lead on the final stage of the say with a suspected engine issue.#RallyChile #WRC pic.twitter.com/2cL5kgGqaW September 12, 2025

Στην πρώτη θέση πέρασε ο Αντριάν Φουρμό, με τον teammate του στη Hyundai, Τιερί Νεβίλ, να ακολουθεί με διαφορά μόλις 1 δευτερολέπτου. Τρίτος είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), στα 2,3 δλ. από την κορυφή.

Το Ράλλυ Χιλής συνεχίζεται το Σάββατο με 6 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 139,2 χιλιομέτρων.