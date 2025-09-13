Μετά από 25 χρόνια παύσης παραγωγής, το Honda Prelude επιστρέφει το 2026 με υβριδικό κινητήρα 2 λίτρων.

Το Honda Prelude σταμάτησε να κατασκευάζεται το 2001, οπότε το όνομά του θυμίζει κάτι στους σημερινούς πενηντάρηδες. Η μάρκα άρχισε τις πωλήσεις του νέου Prelude - έκτης γενιάς - στην Ιαπωνία και από το 2026 θα το διαθέτει και στην αγορά της Ευρώπης.

Το νέο Prelude έχει 2+2 θέσεις (με τις πίσω να είναι ουσιαστικά μόνο για παιδιά) και υβριδικό σύστημα. Ο 2λιτρος κινητήρας βενζίνης συνδυάζεται με δύο ηλεκτρικά μοτέρ, με τη συνδυαστική ισχύ να είναι περίπου 200 ίπποι.

To σπορ coupe εφοδιάζεται με το σύστημα S+ Shift. Όταν ο οδηγός πατήσει το κουμπί «S+» στην κεντρική κονσόλα ενεργοποιείται η σπορ λειτουργία του κιβωτίου, σαν να επρόκειτο για ένα 8άρι διπλού συμπλέκτη. Ο οδηγός μπορεί να κάνει αλλαγές με τα paddles πίσω από το τιμόνι.

Για καθημερινή βέβαια χρήση, το Prelude θα προσφέρει την ηρεμία και την χαμηλή κατανάλωση για τις οποίες είναι γνωστά τα υβριδικά Honda. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιδόσεις και την μέση κατανάλωση του ιαπωνικού coupe θα γίνουν γνωστές καθώς θα πλησιάζουμε στο λανσάρισμα του αυτοκινήτου στην Ευρώπη.