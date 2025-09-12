Η ιταλική ομάδα δεν θέλησε να παλέψει για την αναίρεση της ποινής για την οποία ο επτάκις πρωταθλητής έμεινε συγκλονισμένος.

Τα προβλήματα για τον Λιούις Χάμιλτον στο 2025 κορυφώθηκαν μετά το GP Ολλανδίας, όταν οι αγωνοδίκες έκριναν ότι δεν μείωσε επαρκώς ταχύτητα υπό διπλές κίτρινες σημαίες σε γύρο αναγνώρισης πριν την εκκίνηση. Η ποινή που δέχθηκε ήταν 5 θέσεις στην εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας.

Μιλώντας για την ποινή, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε σοκαρισμένος από την απόφαση των αγωνοδικών. Στη Μόντσα εκκίνησε από τη 10η θέση και τερμάτισε 6ος στο Grand Prix.

H στάση της Ferrari στην ποινή του Χάμιλτον

Στη Scuderia αναγνώρισαν πως η ποινή του Βρετανού ήταν άδικη όμως προς έκπληξη πολλών δεν προέβησαν σε αίτημα επανεξέτασης από την FIA. O επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ, εξήγησε πως η Ferrari επέλεξε να μην κυνηγήσει το θέμα:

«Αποφασίσαμε να μην παραπονεθούμε, να μην χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα επανεξέτασης, γιατί θεωρώ ότι η σωστή προσέγγιση στη Μόντσα ήταν να μείνουμε απολύτως συγκεντρωμένοι στην απόδοση. Επίσης, πέντε θέσεις στη Μόντσα είναι μάλλον λιγότερο επώδυνες από ό,τι στο Μονακό ή στη Ζάντβορτ. Ήθελα όλη η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη μόνο σε αυτό το τριήμερο και όχι να μπλεχτούμε σε μια δικαστική μάχη».

Η F1 έχει ανάγκη από ξεκάθαρους κανονισμούς

Σύμφωνα με την FIA, τα δεδομένα έδειξαν ότι ο Χάμιλτον είχε μειώσει την ταχύτητα του μόλις κατά 20 χλμ/ώρα σε σχέση με τους προηγούμενους γύρους του στην επικίνδυνη ζώνη, ενώ η είσοδός του στα pits δεν θεωρήθηκε αρκετά αργή ώστε να πληροί τις απαιτήσεις.

Ωστόσο, ο Βασέρ ξεκαθάρισε ότι η Ferrari θεωρεί την ποινή υπερβολική: «Είπα ότι δεν παραπονέθηκα, δεν είπα όμως ότι συμφώνησα με την ποινή. Μου φάνηκε πολύ σκληρή, πρώτα γιατί θα είχε νόημα να επιβληθεί στη Ζάντβορτ, αφού συνέβη 40 λεπτά πριν την εκκίνηση. Κάποιες φορές δεν έχεις χρόνο να αντιδράσεις, αλλά εδώ υπήρχε χρόνος. Επίσης, ήταν κάτι υποκειμενικό. Όταν ζητάς από κάποιον να μειώσει ταχύτητα, πάντα υπάρχει υποκειμενικότητα».

Ο Γάλλος επικεφαλής της Ferrari τόνισε ότι η FIA πρέπει να κάνει τους κανονισμούς πιο σαφείς ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον:

«Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια: να πούμε ‘έχετε όριο ταχύτητας σαν το pit limit, αν το ξεπεράσετε υπάρχει ποινή’. Αλλά να λες ‘έπρεπε να κόψεις ταχύτητα, το έκανες αλλά όχι αρκετά’, αυτό είναι σκληρό. Δεν θέλω να δημιουργήσω χάος, θέλω να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Όμως, η ποινή ήταν σκληρή», πρόσθεσε.

