Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που τον βρήκε στον αγώνα της Formula 1 στη Μόντσα.

Ο Φερνάντο Αλόνσο είδε τον αγώνα του στο GP Ιταλίας να τελειώνει πρόωρα. Η AMR25 του υπέστη ζημιά στην ανάρτηση στην έξοδο από το σικέιν Ασκάρι, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει.

Ο Ισπανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 συνέχισε με αυτόν τον τρόπο μια σεζόν γεμάτη ατυχίες.

Wrapping up our time in Monza. 🇮🇹#ItalianGP pic.twitter.com/XSBpCZaf8M — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 7, 2025

Η στιγμή της εγκατάλειψης

Ο Αλόνσο βρισκόταν στην 7η θέση όταν στον 25ο γύρο η δεξιά-μπροστινή ανάρτηση του AMR25 υπέκυψε καθώς πέρασε πάνω από το κερμπ στην έξοδο του σικέιν Ασκάρι. Ο Ισπανός κατάφερε να επιστρέψει στα pits, όπου το μονοθέσιο αποσύρθηκε οριστικά από τον αγώνα.

«Ναι, φαίνεται ότι η ανάρτηση έσπασε και, λοιπόν, έπρεπε να αποσύρουμε το μονοθέσιο. Δεκάδες βαθμοί που μας στερεί η ατυχία», δήλωσε στο ισπανικό DAZN για την εγκατάλειψή του.

Ο Ισπανός αναφέρθηκε στη δύσκολη φετινή του χρονιά: «Ήμασταν έβδομοι, δεν νομίζω ότι πολλά μονοθέσια μπορούσαν να μας περάσουν, είχαμε ρυθμό ίδιο ή καλύτερο. Έξι βαθμοί εδώ, οκτώ στο Μονακό όταν ήμασταν έκτοι και χάλασε ο κινητήρας, τώρα έβδομοι και χάλασε η ανάρτηση. Είναι δεκάδες βαθμοί που μας παίρνει η ατυχία. Είναι ένα κερμπ που χτυπούσαμε όλο το Σαββατοκύριακο, συνεχίζαμε να το χτυπάμε».

Our #ItalianGP weekend comes to a close. pic.twitter.com/7OkQRN9mNF — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 7, 2025

Μία ακόμη εγκατάλειψη για τη... συλλογή

Η εγκατάλειψη στη Μόντσα ήταν η πέμπτη φετινή για τον Ισπανό, που συνεχίζει να χάνει πολύτιμους βαθμούς, παρότι συχνά ξεκινά ψηλά στις κατατακτήριες.

«Δεν έχουμε φιλοδοξίες φέτος πέρα από το να παλέψουμε για το πρωτάθλημα Κατασκευαστών και να βοηθήσουμε την ομάδα να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Με βάση την αξία μας, πιστεύω πως θα έπρεπε να έχουμε περίπου 20 βαθμούς περισσότερους. Κάποιες φορές φταίνε δικά μας λάθη, άλλες η ατυχία. Στο τέλος της χρονιάς θα τερματίσουμε εκεί που πρέπει», είπε.

Παρά τα συνεχή προβλήματα, ο Αλόνσο δεν χάνει το πνεύμα του: «Δεν υπάρχει κάτι θετικό ή αρνητικό να κρατήσω. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας τέλεια κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε εξαιρετικές κατατακτήριες και πολύ καλούς πρώτους 30 γύρους στον αγώνα. Από εδώ και πέρα περιμένουμε τον επόμενο».

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της