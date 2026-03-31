Το νέο υβριδικό μοντέλο με την ιδιαίτερα ελκυστική τιμή των 31.494 ευρώ βρίσκεται στις εκθέσεις της Ford σε όλη την Ελλάδα και να προγραμματίσουν το δικό τους test drive.

Το νέο Ford Kuga 2.5L FHEV βρίσκεται πλέον στις εκθέσεις του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Ford στην Ελλάδα. Η διαθεσιμότητα του μοντέλου επιτρέπει στους υποψήφιους αγοραστές να γνωρίσουν από κοντά το πλήρως υβριδικό SUV της εταιρείας και να διαπιστώσουν τις δυνατότητές του στο δρόμο μέσω των διαθέσιμων οχημάτων δοκιμής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και κατανάλωση

Το υβριδικό σύστημα του Kuga FHEV συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 2.5 λίτρων που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson με έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Το σύστημα είναι αυτοφορτιζόμενο, καθώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση σε πρίζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ford, το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε ποσοστό έως και 64% των διαδρομών εντός πόλης. Η μέση κατανάλωση ορίζεται στα 5,3 lt/100km, ενώ η συνολική αυτονομία του οχήματος μπορεί να φτάσει τα 900 χιλιόμετρα με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ.

Τιμολογιακή πολιτική και χρηματοδότηση

Το νέο Ford Kuga 2.5L FHEV διατίθεται με νέα αρχική τιμή 31.494 ευρώ. Για τους ιδιώτες αγοραστές, το μοντέλο συνοδεύεται από ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο, καθώς επωφελείται από μειωμένη ετήσια αντικειμενική δαπάνη και απαλλάσσεται από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Η απόκτηση του μοντέλου μπορεί να γίνει μέσω των προγραμμάτων της Ford Hellas:

Ford Finance: Χρηματοδότηση με ονομαστικό επιτόκιο από 0,9%.

Ford Lease: Χρηματοδοτική μίσθωση με μηνιαία καταβολή 330€ για την έκδοση ST-Line.

Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο για επίδειξη και δοκιμή σε όλο το επίσημο δίκτυο της εταιρείας.