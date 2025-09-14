Ο Μονεγάσκος θυμήθηκε τα λόγια που είχε πει πριν από μερικά χρόνια και αναγνώρισε πως οι προβλέψεις του ήταν λανθασμένες.

Η Ferrari ξεκίνησε εντυπωσιακά την εποχή τεχνικών κανονισμών του 2022 στη Formula 1, όμως η Red Bull Racing κατάφερε γρήγορα να ανατρέψει την κατάσταση και να κατακτήσει άνετα τα δύο πρωταθλήματα. Το 2023, η αυστριακή ομάδα κυριάρχησε απόλυτα, κερδίζοντας όλους τους αγώνες εκτός από έναν, με τον Μαξ Φερστάπεν να σημειώνει δέκα συνεχόμενες νίκες.

Τότε ο Σαρλ Λεκλέρ είχε δηλώσει πως θα ήταν «αδύνατο» να καλυφθεί η διαφορά. Ο μόνος που έσπασε το απόλυτο σερί της Red Bull εκείνη τη χρονιά ήταν ο τότε teammate του, Κάρλος Σάινθ, στη Σιγκαπούρη.

Η λέξη που δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά ο Λεκλέρ

Η εικόνα όμως άλλαξε. Το 2024 η Red Bull Racing παρέμεινε ανταγωνιστική, με τον Φερστάπεν να κατακτά ξανά τον τίτλο με σχετική άνεση, αλλά η απόδοσή της είχε πτώση όσο προχωρούσε η σεζόν. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη McLaren να κατακτήσει το πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Το 2025 η κυριαρχία της McLaren είναι σαρωτική: 12 νίκες σε 16 αγώνες και πορεία για το νταμπλ. Ο Λεκλέρ στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας θυμήθηκε τι είχε πει πριν από δύο χρόνια και αποφάσισε να ανακαλέσει.

«Ήμουν ξεκάθαρα λάθος, και μάλλον δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη αδύνατο. Η McLaren μας διέψευσε όλους. Ήταν η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς. Περιμέναμε ότι, ως τελευταία σεζόν με αυτούς τους κανονισμούς, όλες οι ομάδες θα ήταν πιο κοντά – και αυτό έγινε με Red Bull, Mercedes και εμάς. Όμως η McLaren βρήκε κάτι που εμείς δεν βρήκαμε, και αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα είναι στο χέρι μας να κάνουμε καλύτερη δουλειά και να τους πλησιάσουμε. Για φέτος όμως είναι αργά. Έχουν μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα, άρα θα είναι δύσκολο να τους προλάβουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε νίκες, και μετά θα δούμε για το μέλλον», ανέφερε ο οδηγός της Ferrari.

Left it all out there today 🫡 pic.twitter.com/ZZnO4uTqbZ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 7, 2025

H Ferrari έχει ανάγκη για καινοτομία

Η ταχύτητα της McLaren Racing στους αγώνες του 2025 έχει προκαλέσει συζητήσεις στο paddock για το πώς κατάφερε να κάνει ένα τόσο εντυπωσιακό άλμα. Ο Λεκλέρ έχει αναγνωρίσει τον τομέα που πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα του και τόνισε ότι η Ferrari πρέπει να ηγηθεί στην καινοτομία:

«Η Formula 1 είναι ένας μικρός κόσμος. Κάθε χρόνο μηχανικοί και τεχνικοί αλλάζουν ομάδες, οπότε πάντα ακούγονται πράγματα που σου δίνουν κατευθύνσεις. Αλλά η κύρια δουλειά μας είναι να προβλέπουμε τι έρχεται και να είμαστε οι πρώτοι που ανοίγουν δρόμο στην εξέλιξη. Αν απλά ακολουθείς τον πρώτο, καταλήγεις δεύτερος. Δεν πρέπει να αντιγράφουμε, πρέπει να δημιουργούμε. Όταν μια ομάδα, ειδικά στο τέλος ενός κύκλου κανονισμών, κάνει ένα τόσο μεγάλο βήμα όπως η McLaren, είναι λογικό όλοι να προσπαθούν να καταλάβουν τι βρήκε και γιατί είναι τόσο κυρίαρχη», είπε.

