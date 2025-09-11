Τα ηλεκτρικά SUV Deepal SO5 και SO7 θα κάνουν πρεμιέρα στην ελληνική αγορά το φθινόπωρο.

Σημαντική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου είχε η Changan, μία ακόμα μάρκα από την Κίνα που έρχεται στην Ελλάδα. Στη χώρα μας η Changan εκπροσωπείται από τον Όμιλο Βασιλάκη και θα αρχίσει την εμπορική της πορεία τον Οκτώβριο. Στο Μόναχο ανακοινώθηκαν οι τιμές των μοντέλων Deepal SO5 και SO7 για την Ευρώπη, οι οποίες θα είναι 39.000€ και 45.000€ αντίστοιχα. Μέχρι το τέλος του 2027, η Changan θα λανσάρει οκτώ επιπλέον μοντέλα στην Ευρώπη.

Τα σημεία πώλησης Changan στην Ελλάδα

Το πρώτο σημείο πώλησης θα είναι στο Χαλάνδρι, στη λεωφόρο Κηφισίας 292. Μέχρι το τέλος του 2025 θα υπάρχουν συνολικά έξι εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα.

Τα μοντέλα της Changan

Στην Ευρώπη, η γκάμα προϊόντων της Changan θα περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία όσο και ηλεκτροκίνητα οχήματα όπως plug-in υβριδικά.

Deepal S05

μήκος 4,62 μέτρα

μεταξόνιο 2,88 μέτρα

ισχύς 238 ίπποι

ροπή 320 Nm

αυτονομία 470 χλμ.

κίνηση πίσω

χωρητικότητα μπαταρίας 56,12 kWh

φόρτιση 30-80-% σε 15 λεπτά

Deepal S07