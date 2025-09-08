Η βρετανική ομάδα θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους προέβη στην αλλαγή θέσεων ανάμεσα στους οδηγούς της στο τέλος του αγώνα στη Μόντσα.

Η McLaren Racing βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στο Grand Prix Ιταλίας, έπειτα από την απόφασή της να αλλάξει τις θέσεις των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Αφορμή ήταν το αργό pit-stop που κόστισε στον Βρετανό μία θέση από τον teammate του.

Ο Νόρις έχασε έδαφος λόγω καθυστέρησης στο δικό του pit-stop και επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Πιάστρι. Ωστόσο, το pitwall της McLaren έδωσε εντολή αλλαγής θέσεων, με τον Βρετανό να επιστρέφει στη δεύτερη θέση και τον Αυστραλό να υποχωρεί τρίτος. Παρότι είδαμε εντολές από τη βρετανική ομάδα, οι δύο οδηγοί έκτοτε ήταν ελεύθεροι να παλέψουν.

Αν και ο Πιάστρι συμμορφώθηκε με την εντολή, το έκανε με εμφανή δισταγμό, σχολιάζοντας μάλιστα ότι τέτοιες καταστάσεις με τα pit-stop «είναι μέρος των αγώνων». Το αποτέλεσμα επέτρεψε στον Νόρις να μειώσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών κατά τρεις βαθμούς, φέρνοντας τη διαφορά του από τον Πιάστρι στους 31.

Η θέση της McLaren για τις εντολές στους οδηγούς της

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, εξήγησε μετά τον αγώνα ότι η απόφαση συνδέεται με τις αρχές ισότητας που διέπουν την ομάδα.

«Πιστεύω πως η κατάσταση με το pit-stop δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά και συνέπειας με τις αρχές μας. Όπου κι αν οδηγηθεί το πρωτάθλημα, αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρείται μέσα στις αρχές και στις αγωνιστικές αξίες που έχουμε στη McLaren και τις οποίες έχουμε δημιουργήσει μαζί με τους οδηγούς μας».

Ο Στέλα τόνισε ότι η στρατηγική της McLaren προέβλεπε ο Πιάστρι να μπει πρώτος στα pits, ώστε να καλύψουν την απειλή του Σαρλ Λεκλέρ και ταυτόχρονα να αφήσουν ανοικτό το ενδεχόμενο για κόκκινη σημαία ή αυτοκίνητο ασφαλείας.

«Η πρόθεσή μας δεν ήταν ποτέ να αλλάξουν οι θέσεις. Το ότι μπήκε πρώτος ο Όσκαρ, σε συνδυασμό με το αργό pit-stop του Λάντο, έφερε αυτή την ανακατάταξη. Έτσι θεωρήσαμε απολύτως σωστό να επιστρέψουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν και στη συνέχεια να αφήσουμε τους οδηγούς να παλέψουν στην πίστα», δήλωσε.

Ανασκόπηση και αυτοκριτική στη McLaren

Ο Στέλα πρόσθεσε ότι η ομάδα θα εξετάσει σε βάθος τι οδήγησε στο αργό pit-stops. Όπως είπε, ο Νόρις και ο Πιάστρι είχαν μείνει αρκετά γύρους με τη μέση γόμα, προκειμένου αν εμφανιστεί αυτοκίνητο ασφαλείας προς το τέλος, να έχουν πλεονέκτημα φρέσκιας μαλακής γόμας έναντι του Verstappen που είχε σκληρή.

Σε ερώτηση για το αν η McLaren θα επανεξετάσει τις αρχές της, ο Stella απάντησε: «Αν θεωρείς ότι ό,τι κάνεις είναι σωστό και δεν μπαίνεις στη διαδικασία να αναθεωρείς, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα, τότε δεν θα προοδεύσεις. Η ανασκόπηση δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή. Μπορεί να οδηγήσει σε επιβεβαίωση ότι πορευόμαστε σωστά. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουμε στη McLaren. Η συνεχής αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο τόσο στην μηχανολογία όσο και στη λειτουργία της ομάδας, και εφαρμόζεται και στον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους οδηγούς μας».