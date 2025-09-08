Φερστάπεν, Νόρις και Πιάστρι ανέβηκαν στο βάθρο της Μόντσα και προσθέτουν κάτι ιδιαίτερο στην τροπαιοθήκη τους.

Ο ρυθμός του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Ιταλίας ήταν απλησίαστος για τους δύο οδηγούς της McLaren και έτσι το μόνο που κατάφεραν οι Λάντο Νόρις - Όσκαρ Πιάστρι ήταν να ανέβουν μαζί του στο βάθρο.

Οι τρεις οδηγοί παρέλαβαν από ένα τρόπαιο με περίεργο σχήμα, το οποίο έχει ελληνικό όνομα! Η «Chimera», ή πιο απλά «Χίμαιρα» είναι έργο του Ιταλού καλλιτέχνη Νίκο Βασκελάρι, το οποίο του ανέθεσε να δημιουργήσει η Pirelli.

Η διαφορά είναι ότι σε αντίθεση με την ελληνική μυθολογία όπου συνδυάζονταν λιοντάρι, κατσίκα και φίδι, στο τρόπαιο της Μόντσα συνυπάρχουν τα τρία πιο γρήγορα ζώα σε στεριά, θάλασσα και αέρα: η τσίτα, το ιστιόψαρο και ο πετρίτης (γεράκι).