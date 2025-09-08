F1 - Τι συμβολίζει το περίεργο τρόπαιο με ελληνικό όνομα του Grand Prix Ιταλίας
Ο ρυθμός του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Ιταλίας ήταν απλησίαστος για τους δύο οδηγούς της McLaren και έτσι το μόνο που κατάφεραν οι Λάντο Νόρις - Όσκαρ Πιάστρι ήταν να ανέβουν μαζί του στο βάθρο.
Οι τρεις οδηγοί παρέλαβαν από ένα τρόπαιο με περίεργο σχήμα, το οποίο έχει ελληνικό όνομα! Η «Chimera», ή πιο απλά «Χίμαιρα» είναι έργο του Ιταλού καλλιτέχνη Νίκο Βασκελάρι, το οποίο του ανέθεσε να δημιουργήσει η Pirelli.
Career win #66 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/mf80gk9f3z— Formula 1 (@F1) September 7, 2025
Η διαφορά είναι ότι σε αντίθεση με την ελληνική μυθολογία όπου συνδυάζονταν λιοντάρι, κατσίκα και φίδι, στο τρόπαιο της Μόντσα συνυπάρχουν τα τρία πιο γρήγορα ζώα σε στεριά, θάλασσα και αέρα: η τσίτα, το ιστιόψαρο και ο πετρίτης (γεράκι).
The Monza event is always special but this year, it is even more so. For Pirelli, this weekend marks the end of celebrations for having taken part in 500 #F1 Grands Prix, a milestone reached at Zandvoort last Sunday. Read the full story here 👉 https://t.co/tXJqCpcJtV #ItalianGP pic.twitter.com/O7f2QUxVho— Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 2, 2025