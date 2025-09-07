Ο Αυστραλός περίμενε κάτι καλύτερο στον αγώνα της Μόντσα, στον οποίο είδε τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις στο πρωτάθλημα της Formula 1 να μειώνεται.

Το highlight του Όσκαρ Πιάστρι από το Grand Prix Ιταλίας δεν ήταν η στιγμή που δέχθηκε εντολές από τη McLaren Racing, αλλά το προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ από την εξωτερική στη Λέσμο 1. Πέρα από τα δύο παραπάνω συμβάντα ο Αυστραλός είχε ένα μοναχικό αγώνα και τερμάτισε στη 3η θέση στα αποτελέσματα του αγώνα.

Ένας μοναχικός αγώνας

Μετά το τέλος του GP στη Μόντσα, ο Πιάστρι μίλησε για το πώς έζησε τους 53 γύρους.

«Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν δύσκολο. Οι πρώτοι μου γύροι δεν ήταν καλοί. Κατάφερα να περάσω τον Σαρλ Λεκλέρ κι έπειτα είχα έναν μοναχικό αγώνα. Δυσκολεύτηκα στο πρώτο μέρος του αγώνα. Το μονοθέσιο δεν ήταν όπως το ήθελα. Όταν τα ελαστικά έχασαν απόδοση βρήκα ρυθμό, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι καλό. Οι βαθμοί που πήρα ήταν καλοί», είπε.

Ο Αυστραλός ρωτήθηκε για τη στρατηγική, ενώ απέφυγε να απαντήσει στο τι έγινε με τις εντολές της McLaren στο τέλος του αγώνα.

«Πήγαμε τόσο μακριά στον αγώνα που η μαλακή γόμα είχε νόημα να τη βάλουμε. Μείναμε έξω μήπως βγει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας κι όταν ο Μαξ μπήκε στο “παράθυρό” μας δεν είχε νόημα να μείνουμε άλλο έξω. Είχαμε ένα μικρό συμβάν στο τέλος, αλλά όλα καλά».

Ένα τριήμερο γεμάτο μαθήματα

Αναφορικά με το τι κρατάει από τον αγώνα στη Μόντσα, ο Πιάστρι ανέφερε:

«Δεν ήταν κακό τριήμερο. Θα θέλαμε να ήταν καλύτερη η απόδοσή μας. Θα μάθουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα».

