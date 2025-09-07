Έχοντας το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα μετά από καιρό, ο Ολλανδός έφτασε σε μία άνετη νίκη στο «Ναό της Ταχύτητας».

Επιστροφή στις νίκες για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κατέκτησε το Grand Prix Ιταλίας για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η RB21 ήταν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο του τριημέρου και αυτό έδωσε στον Ολλανδό τη δυνατότητα να επιστρέψει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου μετά την Ίμολα.

Η εμφάνισή του ήταν τόσο κυρίαρχη που άφησε 20 δευτερόλεπτα πίσω του τον Λάντο Νόρις της McLaren.

Μονοθέσιο και οδηγός «πετούσαν»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε: «Ήταν μια σπουδαία μέρα για εμάς. Ήμουν φυσικά άτυχος στον πρώτο γύρο. Μετά όμως πετούσαμε στην πίστα. Το μονοθέσιο ήταν πολύ ευχάριστο και μπορούσα να ελέγξω το ρυθμό, ειδικά στο πρώτο μέρος του αγώνα. Μπήκαμε τη σωστή στιγμή στα pits κι έπειτα μπορούσα να πιέσω τα ελαστικά μου και εκτελέσαμε τέλεια τη στρατηγική. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν γρήγοροι και είναι φοβερή η νίκη εδώ».

Για τις μάχες του πρώτου γύρου ανέφερε:

«Αμέσως ο ρυθμός ήταν καλός. Είχαμε πολλές μάχες. Όταν είδα πως είχα δυνατό ρυθμό επέστρεψα γρήγορα στην κορυφή».

Άγνωστο το πότε θα ξανακερδίσει

Ερωτώμενος σχετικά με το πότε θα είναι και πάλι σε θέση να διεκδικήσει νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, ο Φερστάπεν είπε:

«Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα βλέπουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αυτό το τριήμερο στη Μόντσα ήταν απίστευτο».