Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Μόντσα; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 16ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix ιταλίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 53 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο δεύτερος μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με τη μάχη του τίτλου να εντείνεται με κάθε γύρο που περνάει. Η μάχη γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική με δεδομένο πως οι δύο διεκδικητές του τίτλου δεν ξεκινούν από τις δύο πρώτες θέσεις.

Σκληρή μάχη για τη νίκη

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση και κατάφερε να εξασφαλίσει την πέμπτη του φετινή pole. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις, με τη μάχη των δύο να αναμένεται συναρπαστική, ειδικά στην πρώτη στροφή της εκκίνησης.

Πίσω τους θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος θέλει όσο τίποτα να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία από τον teammate του. Ο Σαρλ Λεκλέρ θέλει να σηκώσει ψηλά τη σημαία της Ferrari και εκκινεί 4ος, από τη θέση που κέρδισε και το 2024.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών σε περίπτωση που έχουμε στεγνό αγώνα, όλοι οι οδηγοί έχουν ένα φρέσκο σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών. Όσον αφορά τη σκληρή γόμα, οι περισσότεροι κορυφαίοι συνδυασμοί έχουν τουλάχιστον ένα φρέσκο σετ εκτός από τον Μαξ Φερστάπεν που έχει δύο φρέσκα σετ.

Η περίπτωση της Mercedes έχει ενδιαφέρον, καθώς η γερμανική ομάδα έχει από ένα φρέσκο σετ της σκληρής και της μαλακής γόμας για τους οδηγούς της, όχι όμως μεσαία γόμα.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 22 και 28. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι επίσης του ενός pit-stop και αντίθετη με την πρώτη. Δηλαδή, προτείνεται η εκκίνηση με τη σκληρή γόμα και η αλλαγή ελαστικών είναι για τη μεσαία γόμα ελαστικών. Δύο ακόμη στρατηγικές προτείνει η Pirelli, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση της μαλακής γόμας ελαστικών για το δεύτερο μέρος του αγώνα.

Μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει επίσης μία πιθανή εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

