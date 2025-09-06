O Βρετανός λίγο έλειψε να αποκλειστεί στο Q2 όμως κατάφερε να κάνει μία εντυπωσιακή επίδοση στο τέλος του Q3.

Επεισοδιακές ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας για τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός πέρασε τελευταία στιγμή στο Q3, στο οποίο έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση που παραλίγο να του δώσει την pole position.

Ο Βρετανός πήρε τη 2η θέση, αλλά παρόλο που δεν κέρδισε τον poleman, Μαξ Φερστάπεν, είναι μπροστά από τον αντίπαλό του για τον τίτλο, Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Νόρις περίμενε τον Φερστάπεν στην pole

Μιλώντας μετά το τέλος του Q3, o Νόρις παραδέχθηκε τα λάθη του στις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ δεν του προκάλεσε έκπληξη η pole position του Μαξ Φερστάπεν.

«Ο Μαξ ήταν γρήγορος όλο το τριήμερο οπότε ποτέ δεν είναι έκπληξη η pole του. Είχαν σκαμπανεβάσματα για εμένα οι κατατακτήριες, έκανα πολλά λάθη, όμως έκανα έναν καλό γύρο στο τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος με τη δεύτερη θέση», ανέφερε.

Παρά την επίτευξη της 2ης θέσης, ο Νόρις δεν ήταν χαρούμενος με την επίδοσή του: «Πάντα κρίνω τη δουλειά μου με βάση την οδήγησή μου και δεν ήμουν καλός σήμερα. Όμως η 2η θέση είναι καλή, είμαι χαρούμενος. Δεν είναι κακή θέση, όμως θέλω να είμαι μπροστά από όλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους αντιπάλους μου για το πρωτάθλημα και τον Πιάστρι. Έχω μια καλή θέση για αύριο και ανυπομονώ για τον αγώνα».

Πλήρης συγκέντρωση στον αγώνα

Για τον αυριανό αγώνα στη Μόντσα, ο Νόρις στάθηκε σε έναν παράγοντα που πρέπει να αντιμετωπίσει εάν θέλει να πάρει τη νίκη.

«Ο αγώνας είναι πάντα το δυνατό μας σημείο. Πρέπει να περάσω τον Φερστάπεν και αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Θα δούμε τι θα γίνει. Η Red Bull είναι πολύ δυνατή, κάνει τους ίδιους χρόνους με εμάς, δεν περιμένω να γίνει κάτι μαγικό. Έχουμε και τις Ferrari πίσω μας που θέλουν να κερδίσουν θέσεις. Ο αγώνας θα είναι μεγάλος, πολλά μπορούν να συμβούν», είπε.

