O πρωτοπόρος της βαθμολογίας δεν σκέφτεται πώς θα περιορίσει τη ζημιά στο Grand Prix Ιταλίας, αλλά στοχεύει στη νίκη.

Η κυριαρχία της McLaren αμφισβητήθηκε από τον Μαξ Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας. Ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει την Κυριακή από την 3η θέση του grid, πίσω και από τον teammate του, Λάντο Νόρις.

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας ρωτήθηκε από τον πρώην πρωταθλητή της Formula 1, Νίκο Ρόσμπεργκ, αν σκέφτεται να περιορίσει τη ζημιά και να προφυλάξει το προβάδισμα που έχει από τον Νόρις: «Όταν είσαι στο μονοθέσιο σκέφτεσαι μόνο την pole. Δεν γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει κάθε άλλος οδηγός. Πας απλά με τέρμα το γκάζι. Στον αγώνα θα προσπαθήσω να κερδίσω κάποιες θέσεις, γιατί θέλω να πετύχω και άλλες νίκες. Είμαι αισιόδοξος για τον αγώνα».

Σχετικά με το τι δεν πήγε καλά στην πίστα της Μόντσα, ο 24χρονος Αυστραλός απάντησε: «Τίποτα το σημαντικό, το πέρασμα από τη στροφή 1 ήταν έτσι και έτσι, αλλά ο υπόλοιπος γύρος δεν είχε θέματα. Γενικά έκανα μία καλή περίοδο. Βρήκα σιγά-σιγά το ρυθμό μου. Οι αποστάσεις ήταν μικρές όλο το διήμερο, ο Μαξ και η Red Bull δείχνουν πολύ γρήγοροι. Για να είμαι ειλικρινής, αρκετές ομάδες είναι γρήγορες. Τα πράγματα δεν είναι τόσο άνετα για εμάς, όσο σε άλλους αγώνες. Τα αποτελέσματα δεν αποτελούν έκπληξη, όμως θα ήθελα να βρίσκομαι πιο ψηλά στο grid».

