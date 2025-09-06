Επιστροφή στις pole για τον Ολλανδό μετά από το καλοκαίρι και τον αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον.

Με μία εξαιρετική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position μπροστά σε χιλιάδες τιφόζι. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής είδε το μονοθέσιό του να λειτουργεί άψογα στο ναό της ταχύτητας και έφτασε τις 5 pole στο 2025, όσες έχει και ο Όσκαρ Πιάστρι.

Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να σημειώσει νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στο «Ναό της Ταχύτητας».

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE ITALIAN GRAND PRIX 🇮🇹👊#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/GHmXXI3f5m — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Η αυτοπεποίθηση ήταν το «κλειδί»

Μιλώντας μετά το τέλος του Q3 για την κατάκτηση της pole position, o Φερστάπεν ανέφερε: «Στη Μόντσα είναι πάντα δύσκολο να κάνεις τον τέλειο γύρο με την έλλειψη κάθετης δύναμης. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το παραμικρό λάθος. Ένιωσα πολύ καλά στο Q3 και στους δύο μου γύρους και η pole για εμάς είναι φανταστική. Το μονοθέσιο δουλεύει στη Μόντσα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Επιπλέον ανέφερε πως οι αλλαγές που έκανε η ομάδα του στο στήσιμο της RB21 απέδωσαν εξαιρετικά: «Ήταν πολύ κλειστή η μάχη. Την τελευταία στιγμή κάναμε μερικές αλλαγές στο μονοθέσιο, που μου επέτρεψαν να πιέσω περισσότερο. Αυτό χρειάστηκα και είναι μια σπουδαία στιγμή για εμάς».

Η μάχη για τον αγώνα θα είναι συναρπαστική

Ο Φερστάπεν γνωρίζει πολύ καλά πως οι βαθμοί δίνονται στον αγώνα. Εκεί, όπως ανέφερε, δεν ξέρει τι τον περιμένει ακόμα.

«Ιστορικά για εμάς ο αγώνας είναι πιο περίπλοκος αλλά πρέπει να τα δώσουμε όλα. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο», είπε.

Η εκκίνηση για το GP Ιταλίας είναι στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

