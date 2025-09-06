Θα χωρούσε ο Μητσοτάκης στο μονοθέσιο της McLaren; Τι ύψος έχουν οι οδηγοί της F1

H είσοδος στο κόκπιτ ενός μονοθεσίου της Formula 1 δεν είναι μία απλή διαδικασία, καθώς ο χώρος είναι περιορισμένος.

Την απορία αν θα σφηνώσει σε περίπτωση που μπει στο κάθισμα του μονοθεσίου της McLaren F1 εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ. Με ύψος 1.89, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ένιωθε άνετα στο κάθισμα της McLaren, όμως υπάρχουν οδηγοί της Formula 1 που είναι σχεδόν το ίδιο ψηλοί.

Η περιοδεία του μονοθέσιου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1.

Τι ύψος έχουν οι οδηγοί της Formula 1

Οι δύο ψηλότεροι οδηγοί του τωρινού grid της F1 είναι ο Εστεμπάν Οκόν της Haas και ο Άλεξ Άλμπον της Williams, με ύψος 1.86. Στο κάτω άκρο βρίσκονται οι Ιζάκ Χατζάρ της Racing Bull με 1.67 και ο Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull Racing με 1.59.

1.86 Εστεμπάν Οκόν (Haas F1) και Άλεξ Άλμπον (Williams Racing)

1.85 Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

1.84 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Sauber), Όλιβερ Μπέρμαν (Haas), Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Sauber)

1.82 Λανς Στρολ (Aston Martin)

1.81 Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing)

1.80 Σαρλ Λεκλέρ (Scuderia Ferrari)

1.78 Όσκαρ Πιάστρι (McLaren Racing), Κάρλος Σάινθ (Williams Racing)

1.77 Πιερ Γκασλί (Alpine F1)

1.75 Φράνκο Κολαπίντο (Alpine F1)

1.74 Λούις Χάμιλτον (Scuderia Ferrari) και Λίαμ Λόσον (Racing Bulls)

1.72 Κίμι Αντονέλι (Mercedes-AMG F1)

1.71 Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin)

1.70 Λάντο Νόρις (McLaren Racing)

1.67 Ιζάκ Χατζάρ (Racing Bulls)

1.59 Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull Racing)

Πώς σχεδιάζεται το κάθισμα για κάθε οδηγό της F1

Στο κόκπιτ του μονοθεσίου κάθε χιλιοστό μετράει, όσον αφορά την άνεση και την ασφάλεια που πρέπει να απολαμβάνουν οι οδηγοί. Το κάθισμα διαμορφώνεται με βάση τις αναλογίες κάθε οδηγού, ώστε να αποτελεί επέκταση του σώματός του.