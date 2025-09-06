Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το μονοθέσιο της McLaren να κεντρίζει το ενδιαφέρον του.

Η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα η ΔΕΘ αποτελεί την πρώτη στάση της περιοδείας του μονοθεσίου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό μονοθέσιο των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο ούτε τον Πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και αφού περιεργάστηκε το μονοθέσιο εξέφρασε μία απορία: «Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ ε; Θα μείνω μέσα σφηνωμένος», λόγω προφανώς του περιορισμένου χώρου που έχουν οι οδηγοί της F1 στο κόκπιτ.

Η περιοδεία του μονοθέσιου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1.