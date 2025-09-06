Σαν Σήμερα: Ο Γκασλί επανέλαβε τον «άθλο» του Φέτελ στη Μόντσα (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πρωταγωνιστής για μία ακόμη ημέρα είναι ο θρυλικός Κλέι Ρεγκατσόνι στην αναδρομή μας στην ιστορία της Formula 1. Θα μάθουμε για το πρώτο του μεγάλο επίτευγμα στη Μόντσα και για άλλους συναρπαστικούς και άκρως ανατρεπτικούς αγώνες στο «ναό της ταχύτητας». Ένας πρόσφατος μάλιστα «βγήκε» από σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Στο MotoGP η μοναδική μας στάση είναι στην πίστα του Μιζάνο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1970, ο Κλέι Ρεγκατσόνι κατέκτησε την παρθενική του νίκη στη Formula 1 παίρνοντας πρώτος την καρό σημαία στο GP Ιταλίας και την πίστα της Μόντσα, οδηγώντας για την Ferrari μόλις στην πέμπτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας είχε ήδη επισκιαστεί από τον θάνατο του Γιόχεν Ριντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις ελεύθερες δοκιμές της προηγούμενης ημέρας. Η ομάδα της Lotus είχε ήδη αποσυρθεί από τον αγώνα και η νίκη του «Regga» δεν πανηγυρίστηκε ιδιαίτερα. Ο Τζάκι Στιούαρτ κατέλαβε την δεύτερη θέση με μια March 701 του Κεν Τίρελ, κρατώντας οριακά πίσω του την εργοστασιακή Matra MS120 του Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ.

Σαν σήμερα το 1987, ο Νέλσον Πικέ συνέχισε τα εκπληκτικά του αποτελέσματα κερδίζοντας στη Μόντσα της Ιταλίας, για το όγδοο συνεχόμενο βάθρο του εκείνη την χρονιά. Παράλληλα, η ομάδα της Williams είχε κατακτήσει έξι σερί Grand Prix. Ο Πικέ έπρεπε να προσπεράσει τον Άιρτον Σένα για να πάρει τη νίκη και τελικά το κατάφερε. Οι Βραζιλιάνοι έκαναν το 1-2 με τον Νάιτζελ Μάνσελ να τερματίζει τρίτος.

Σαν σήμερα το 2009, η πίστα του Μιζάνο φιλοξένησε το GP Σαν Μαρίνο του MotoGP, πριν τη σύντομη φθινοπωρινή διακοπή τεσσάρων εβδομάδων ενόψει των τελευταίων τεσσάρων αγώνων της σεζόν. Ο Βαλεντίνο Ρόσι ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος κερδίζοντας τον αγώνα με τους Ντάνι Πεντρόσα και Χόρχε Λορένθο να ακολουθούν.

Σαν σήμερα το 2015, ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε ένα αγωνιστικό τριήμερο σπάνιας κυριαρχίας στη Μόντσα της Ιταλίας. Ο Βρετανός ήταν στην 1η θέση σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές, σε όλες τις περιόδους κατατακτήριων δοκιμών, κέρδισε το Grand Prix όντας πρωτοπόρος σε όλους τους γύρους και έκανε και το ταχύτερο πέρασμα. Αυτό ήταν το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του και άφησε 25 δευτερόλεπτα πίσω του τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Scuderia Ferrari. Τρίτος τερμάτισε ο Φελίπε Μάσα, κατακτώντας το τελευταίο βάθρο της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 2020, πραγματοποιήθηκε το «τρελό» Grand Prix Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα. Νικητής αυτού του αγώνα ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri, με τον Κάρλος Σάινθ της McLaren δεύτερο, ενώ τρίτος ήταν ο Λανς Στρολ της Racing Point. Ο αγώνας ήρθε... τούμπα, όταν η Mercedes έκανε τεράστιο λάθος και κάλεσε τον πρωτοπόρο Λιούις Χάμιλτον στα pits για αλλαγή ελαστικών με το pit-lane να είναι κλειστό λόγω εγκατάλειψης του Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Βρετανός δέχθηκε ποινή και τέθηκε εκτός μάχης. Έτσι, οι Γκασλί, Σάινθ και Στρολ έμειναν να παλεύουν για μία ανέλπιστη νίκη, με τον Γάλλο να θριαμβεύει. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας της Φαέντσα μετά το 2008 και τον Σεμπάστιαν Φέτελ - πάλι στη Μόντσα. Ο Χάμιλτον τερμάτισε 7ος.

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com