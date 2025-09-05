O Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη θρυλική Μόντσα.

Το Grand Prix Ιταλίας, ο 15ος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους 60 λεπτά για να κάνουν τα πρώτα τους αναγνωριστικά περάσματα και να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους.

Η διαδικασία δεν κύλισε ακριβώς όπως το περιμέναμε καθώς υπήρξε μία διακοπή λόγω κόκκινης σημαίας.

🟢 GREEN LIGHT 🟢



The cars come out on track and the 2025 Italian Grand Prix weekend is GO! 🙌#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/suBzX2LSxp — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Η Ferrari στην κορυφή των χρόνων

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Ιταλίας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός στο τέλος της διαδικασίας με τη μαλακή γόμα έγραψε το 1:20,117 και πήρε την 1η θέση στην πρώτη του εμφάνιση με τα κόκκινα στη Μόντσα. Στη 2η θέση ακολούθησε ο teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να είναι 0,169 δλ πιο αργός, όμως δείχνει πως η SF-25 είναι ιδιαίτερα δυνατή στο ξεκίνημα του τριημέρου.

Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Williams Racing, o οποίος ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Χάμιλτον με μία εντυπωσιακή επίδοση. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στην 4η θέση για λογαριασμό της Red Bull Racing, ενώ ο Κίμι Αντονέλι έφερε τη Mercedes-AMG στην 5η θέση.

Υποτονική εμφάνιση από τη McLaren

Ο Λάντο Νόρις ήταν 6ος, όμως η διαφορά του από τον ταχύτερο Χάμιλτον ήταν στα 0,904 δλ. Η διαφορά δύσκολα θα συνεχίσει να είναι ίδια για τη συνέχεια του τριημέρου. Ο Άλεξ Άλμπον ήταν 7ος, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την 8η θέση, με τον Βρετανό να αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα στο τέλος του FP1 και να σταματά στην άκρη της πίστας.

Την πρώτη 10άδα της κατάταξης συμπλήρωσαν οι Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και Ίσακ Χατζάρ με Racing Bulls. Οι Άλεξ Νταν με McLaren και Πολ Άρον με Alpine ήταν οι rookies που συμμετείχαν στο FP1 και βρέθηκαν στις θέσεις 16 και 20 αντίστοιχα.

Κόκκινη σημαία και διακοπή στη διαδικασία

Με 25 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας η κόκκινη σημαία διέκοψε τη δράση στο FP1. Ο λόγος ήταν τα χαλίκια που πέταξε ο Ίσακ Χατζάρ στο σικέιν Ασκάρι έπειτα από εξόρμησή του στην αμμοπαγίδα.

Isack Hadjar goes off at the Ascari chicane and he returns to the pits to check for damage #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/1S0xdLeV6g — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Οι αγωνοδίκες σημείωσαν περιστατικό προσπέρασης υπό καθεστώς κόκκινης σημαίας από τον Λεκλέρ, αποφάσισαν όμως να μην εξετάσουν περαιτέρω το συμβάν και άρα να μην δώσουν ποινή στον Μονεγάσκο.

⏪ Charles Leclerc overtaking under the red flag was looked at by the stewards but no further action will be taken #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/pmskF4xowk — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Στη διαδικασία αυτή ομάδες και οδηγοί θα κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων και αγώνα ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Αποτελέσματα FP1 GP Ιταλίας

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.