Στη Βαρκελώνη η ιταλική μάρκα μπορεί να πανηγυρίσει το έβδομο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Η Ducati έφθασε στο Grand Prix Καταλονίας στη Βαρκελώνη με την πρώτη της ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα Κατασκευαστών στο MotoGP για έβδομη φορά στην ιστορία της. Η ιταλική φίρμα κυριαρχεί απόλυτα στη φετινή σεζόν και βρίσκεται 276 βαθμούς μπροστά από την Aprilia στη βαθμολογία, με αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη να έχει το πρώτο «match point».

Αν το προβάδισμα της Ducati παραμείνει στους 259 βαθμούς ή και παραπάνω μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής, τότε ο τίτλος θα κριθεί υπέρ της. Για να γίνει αυτό, ακόμα και σε περίπτωση που ένας αναβάτης της Aprilia πάρει το μέγιστο των 37 βαθμών (νίκη στο sprint και στον αγώνα), η Ducati χρειάζεται μόλις 20 βαθμούς συνολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, αρκεί μια δεύτερη θέση στον κυριακάτικο αγώνα για οποιοδήποτε αναβάτη της για να σφραγίσει το τρόπαιο.

Ο τίτλος μπορεί να «σφραγιστεί» ακόμα και το Σάββατο

Η Ducati έχει μάλιστα πιθανότητες να κλείσει τους λογαριασμούς ήδη από το Σάββατο, στον αγώνα sprint. Αν καταφέρει να ανεβάσει το προβάδισμά της στους 284 βαθμούς, τότε ο τίτλος θα είναι δικός της πριν καν πέσει η καρό σημαία την Κυριακή.

Η σεζόν 2025 είναι άλλη μία χρονιά απόλυτης επικράτησης για τους «κόκκινους», που μετρούν 12 νίκες σε 14 grand prix και έχουν κατακτήσει όλα τα sprint. Η επιτυχία έχει μοιραστεί ανάμεσα στους Μαρκ Μάρκεθ, Άλεξ Μάρκεθ και Πέκο Μπανιάια, με τον πρώτο να προηγείται με διαφορά ασφαλείας και στο πρωτάθλημα Αναβατών.

Για τον Μαρκ Μάρκεθ, η Βαρκελώνη θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου καθοριστική: αν καταφέρει να φύγει με προβάδισμα 285 βαθμών έναντι του αδελφού του, Άλεξ, τότε θα φτάσει στο Σαν Μαρίνο με το πρώτο του «match point» για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για έβδομη φορά.